Mali graben bo več let mrtva reka

V soboto popoldne je bila Ribiška družina Barje ponovno pozvana na intervencijo. Tokrat se je množični pogin rib zgodil v Malem grabnu. Do nedelje ponoči so jih ribiči, tudi ob pomoči gasilcev, z dna reke pobrali dobro tono in pol. Ribiči opozarjajo, da gre za pravo ekološko katastrofo.