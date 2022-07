Smrt po izbiri

Večina bolnikov si, tudi ko njihove bolezni ni več mogoče ustaviti, želi živeti, pripovedujejo zdravniki. Z opazko, da bi bilo v Sloveniji treba bolje urediti paliativno oskrbo, se nekateri med njimi odzovejo na vsakršno omembo evtanazije in samomora s pomočjo. Posamični starejši zdravniki na štiri oči pripovedujejo o drugačnih izkušnjah, ki so jim bili izpostavljeni že na začetku poklicne poti in so tudi tedaj sodile v polje prepovedanega. Umirajoči nočejo bolečin, a so si nekateri med njimi hkrati že pred desetletji želeli oditi pod svojimi pogoji. Občasno jim je kdo to omogočil, pripovedujejo sogovorniki, ki o takih spominih ne govorijo na glas.