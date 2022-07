»V starem mestnem jedru je 126 fontan, ki jih je lahko najti. Na vsakih 100 metrov se nahaja ena. Vzpodbujanje pitja brezplačne pitne vode gotovo pripomore k manj smetem, prav tako je posledično treba v staro mestno jedro prepeljati manj plastenk, kar pomeni manj onesnaževanja in prometa,« je o pobudi lokalnih oblasti za francosko tiskovno agencijo AFP dejal arhitekt Alberto Chinellato.

Pri ozaveščanju sodelujejo tudi hoteli, v enem izmed njih, Flora, so v ta namen natisnili zemljevide mesta, na katerih so z modro piko označene lokacije vseh beneških fontan, prav tako pa gostom ob prijavi povedo, da je voda v Benetkah pitna.

»Ljudi pogosto preseneti podatek, da je voda v Benetkah pitna,« je izpostavil lastnik Flore Gioele Romanelli, ki je za AFP dodal, da k zmanjšanju odpadkov pripomore tudi to, da človek eno plastenko večkrat napolni.

Benetke po pandemiji covida-19 hitro okrevajo in znova beležijo veliko število obiskovalcev, so se pa oblasti pred časom odločile omejiti obisk središča mesta, ki ima 50.000 prebivalcev.

Če so do zdaj morali ob obisku mesta turistično takso plačati le gostje, ki so v mestu prespali, bodo od januarja naprej tudi dnevni obiskovalci morali odšteti med tri in deset evrov za vstop v mesto, pri čemer bo obisk starega dela mesta treba rezervirati vnaprej.