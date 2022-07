Jesenske nedelje rezervirajte za volitve

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob objavi akta o razpisu predsedniških in lokalnih volitev ter volitev v državni svet namenila nekaj minut tudi predstavitvi argumentov, zakaj predsedniških in lokalnih volitev ni mogoče izpeljati na isti dan. Ker so mandati lokalnih funkcionarjev in predsednika republike različno dolgi, se seveda datumi volitev običajno ne prekrivajo, razen ko se to zgodi. Predsedniške in lokalne volitve namreč potekajo v istem letu na dve desetletji. Letos imamo tak primer, tako je bilo tudi leta 2002.