Priprave za plavajočo kliniko za splave

Po odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča za ukinitev pravice do splava v ZDA je Amy Autry, profesorica na univerzi v San Franciscu in zdravnica, ki se ukvarja z umetno oploditvijo, pospešila uresničitev načrta, da ameriškim ženskam, ki se znajdejo v težki življenjski situaciji, ko se morajo odločiti za splav, omogoči odločanje o lastnem življenju. Autryjeva načrtuje vzpostavitev plavajoče klinike za splave v vodah Mehiškega zaliva, kamor bi ženske izven jurisdikcije zveznih držav pripotovale na varno opravljane splava. Načrt je še v zgodnjih fazah. Autryjeva še ni dorekla niti podrobnosti tipa plavajoče klinike niti njene lokacije. Odločitev o tem je pomembna, ker se vode posamezne zvezne države, v kateri imajo oblasti jurisdikcijo, raztezajo različno globoko v morski akvatorij. Prijatelji iz pravniških krogov že preverjajo različne opcije, začela pa je tudi zbirati donacije za nakup ladje in financiranje te plavajoče klinike za splave. Za začetek potrebujejo dvajset milijonov dolarjev, vsako leto delovanja klinike pa naj bi stalo še nadaljnja dva milijona. Medtem ko upa, da se bo našel dobrotnik, ki bi ji kakšno ladjo za kliniko kar doniral, se sedaj ubada predvsem z vprašanji, kako bo klinika na odprtem morju varovana in kako se pomočniki, ki naj bi ženske s čolni pripeljali do ladje, ne bi znašli v morebitnem pregonu oblasti, ker bi sodelovali pri prepovedanih splavih. Klinika naj bi bila namenjena predvsem tistim ženskam, ki si ne morejo privoščiti odhoda na splav v katero od držav, kjer ta poseg še izvajajo. Zamisel Autryjeve sicer ni nova. Podobno kliniko je pred leti ustanovila že nizozemska doktorica Rebecca Gomperts. V številnih evropskih državah so ladjo nizozemske nevladne organizacije Ženske na valovih sprejeli z neodobravanjem. So pa na ladji v mednarodnih vodah pred obalami Mehike omogočali splave tamkajšnjim ženskam.