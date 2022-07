Na 28. mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevu, ki bo letos med 12. in 19. avgustom, se bo za nagrade srce Sarajeva potegovalo skupno 51 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah, namenjenih igranim, dokumentarnim, kratkim in študentskim filmom. Med njimi so tudi trije slovenski.

V tekmovalni program osmih izbranih celovečernih igranih filmov se je tako uvrstil prvenec režiserja Dominika MencejaJezdeca, ki bo imel na festivalu svetovno premiero. Zgodba je postavljena v leto 1999, ko najboljša prijatelja (igrata ju Timon Šturbej in Petja Labovič) predelata svoja mopeda v slogu chopperjev in se iz rodne vasice na slovenskem podeželju odpravita na motoristično potovanje proti Hrvaški. Na poti se jima pridružita še mlada ženska s skrivnostno preteklostjo (Anja Novak) in priletni motorist (Nikola Kojo), ki je iskal ljubezen po vsem svetu, a je ni našel. V skupnih dogodivščinah izzivajo sami sebe in drug drugega, trgajo vezi s starimi pojmovanji in sprejemajo nova; toda pot je zahrbtna in ob nenadni tragediji se njihovi odnosi znajdejo na preizkušnji... »V današnjem svetu, ki je videti precej bolj zaprt in razdeljen kot kadar koli prej, potrebujemo zgodbe, ki obstoječe stanje postavljajo pod vprašaj,« o svojem filmu razmišlja Dominik Mencej. »Tako se tudi ti liki soočajo z vzorci, v katere so potisnjeni na takšen ali drugačen način. Vse prepogosto pozabljamo, da je identiteta, ki jo nosimo kot posamezniki, pravzaprav nekaj, kar se nenehno spreminja in oblikuje na podlagi odločitev, ki jih sprejemamo na svoji življenjski poti. Film se ukvarja z upanjem, osebnimi prepričanji in idejo svobode, v svojem bistvu pa govori o spremembi – možnosti, ki jo imamo vsi.«

V tekmovalni program desetih kratkih filmov pa sta se uvrstila dva slovenska: kratki igrani film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina ter koprodukcijski animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka mlajšega. Oba filma bosta sicer v Sarajevo pripotovala iz tekmovalnih programov festivala v Locarnu, kjer bosta imela svetovno premiero, o čemer smo pred dnevi že poročali.

Prav tako so že znani dobitniki nagrade častno srce Sarajeva. Letos jo bodo prejeli ameriški režiser in scenarist Paul Joseph Schrader, ukrajinski režiser Sergej Loznica, ki mu bodo na festivalu posvetili tudi retrospektivo, in švedski režiser Ruben Östlund za izjemen prispevek k filmski umetnosti.