Na svetovnem prvenstvu v odbojki, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom v Sloveniji in na Poljskem, bo Ljubljana gostila štiri od šestih predtekmovalnih skupin, štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni tekmi. Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance, si v Stožicah želi vzdušja s košarkarske tekme med Slovenijo in Hrvaško.

Ko je v drugi polovici marca postalo dokončno jasno, da Rusija ne bo gostiteljica svetovnega prvenstva v odbojki, se je v kandidaturo, skupaj s Poljaki, spustila tudi Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). »Bilo je veliko zahtevnih postopkov, usklajevanja in sestankov, na koncu pa smo z vsemi aktivnostmi, predvsem pa ugledom, ki smo si ga kot prireditelji velikih odbojkarskih dogodkov pridobili, v svoji kandidaturi uspeli,« slabih pet tednov pred začetkom svetovnega prvenstva ni skrival zadovoljstva Metod Ropret. Predsednik OZS je še toliko bolj zadovoljen tudi zato, ker bo od 24 nastopajočih kar 16 reprezentanc igralo v dvorani Stožice. »Med njimi bodo tudi aktualni svetovni prvaki Brazilci, olimpijski prvaki Francozi, evropski prvaki Italijani in nenazadnje tudi naša reprezentanca, ki je bila na zadnjih štirih evropskih prvenstvih trikrat druga. To samo govori o tem, za kako izjemen turnir bo šlo. Zato že zdaj vabim gledalce v Stožice, kajti Evropa najverjetneje vsaj 12 let ne bo več gostila SP,« je končal Ropret, ki se ni pozabil zahvaliti nekdanji in zdajšnji slovenski vladi pri podpori projektu.

»Vsa zahvala Metodu Ropretu, ki je pripeljal svetovno prvenstvo v Slovenijo. Do zdaj se o čem takšnem nismo pogovarjali niti za mizo, zato lahko rečem samo – vsa čast mu. Ko smo izvedeli, da bo prvenstvo pri nas, se je za nas vse skupaj popolnoma spremenilo. Motivacija in energija sta zdaj še večji. Želimo si le vzdušja, kot so ga navijači pripravili na zadnji košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško, mi pa bomo dali na terenu vse od sebe,« je obljubil Tine Urnaut, kapetan slovenskih odbojkarjev, ki bodo danes začeli priprave na najpomembnejše letošnje odbojkarsko tekmovanje.

»V zadnjih letih redno sodelujemo pri največjih športnih dogodkih, ki gredo z roko v roki s turizmom in tudi na ta način nagovarjamo športne navdušence po vsem svetu. Z Ukomom pripravljamo niz promocijskih in komunikacijskih aktivnosti, da bi bili čim bolj prepoznavni, izkoristili pa bomo tudi velik doseg družbenih omrežij,« se pomembnosti tekem v Ljubljani, kjer bodo igrali odbojkarji iz držav, ki skupaj štejejo 2,3 milijarde prebivalcev, zaveda tudi Maša Puklavec iz Slovenske turistične organizacije. »Uvodno tekmo prvenstva bosta 26. avgusta ob 11. uri igrali Kuba in Brazilija, isti dan zvečer bo prvo tekmo igrala tudi naša reprezentanca. Za vse navijače pripravljamo veliko promocijskih dejavnosti, ki ne bodo samo v Ljubljani. Tako bo med 18. in 21. avgustom pripravljalni turnir v Mariboru, pred dvorano v Stožicah pripravljamo posebno navijaško cono, na Ljubljanici pa bomo ponovili podoben dogodek kot pred evropskim prvenstvom 2019,« je nekatere podrobnosti predstavil še Gregor Humerca, generalni sekretar OZS.