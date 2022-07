Konkurenca na trgu videa na zahtevo je za začetek novega šolskega leta skuhala spopad dveh velikih fantazijskih franšiz. Za gledalce in emmyje se bosta konec poletja udarili pretočni platformi HBO Max in Amazon Prime Video. Na prvi bo 21. avgusta izšla predzgodba Igre prestolov Zmajeva Hiša (House of the Dragon), na drugi bomo slaba dva tedna pozneje, 2. septembra, gledali predzgodbo iz Tolkienovega Srednjega sveta, Gospodar prstanov: Prstani moči (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Finančni vložki so ogromni: HBO bo za prvo sezono odštel 150-200 milijonov, Amazon slabe pol milijarde dolarjev. Proračuni obeh serij so seveda rekordni.

Zmajeva hiša je časovno gledano umeščena dve stoletji pred dogodke TV-megauspešnice Igra prestolov. Nova serija temelji na knjigi George R. R. Martina Ogenj in kri; pobliže bomo spoznali zgodnje obdobje Zahodnjega, med drugim se bomo zakopali v zgodovino družine Targaryen. HBO se sicer ta trenutek poigrava tudi z drugimi igroprestolnimi serijami, o katerih pa je zaenkrat na voljo malo informacij. »Po eni strani ne želimo izumiti tople vode, to je še vedno serija Igre prestolov, po drugi pa želimo gledalcem ponuditi nekaj novega, a podobno ambicioznega,« je za Hollywood Reporter nedavno pojasnil eden izmed režiserjev Miguel Sapochnik. Za omenjeno naj bi poskrbela dodobra spremenjena ekipa, tako za kot pred kamero.

Na manj znane igralske obraze stavi tudi serija iz sveta Gospodarja prstanov. Prvi napovednik, ki je izšel prejšnji teden, je ponudil dober vpogled v produkcijsko vrednost projekta. Uvodno sezono novih pustolovščin Srednjega sveta so sicer posneli že avgusta lani, sledile naj bi še štiri sezone, skupni vložek pa bo težak vsaj milijardo dolarjev. Dogajanje je postavljeno tisoče let pred dogodki v fantazijskih romanih Hobit in Gospodar prstanov. V Prstanih moči bomo med drugim videli vzpon šefa Mordorja Saurona ter nastanek prstanov in njihov vpliv na imetnike. Gre za izvirno pripoved ustvarjalcev, ki pa bo oprta na Tolkienovo pisanje. Producenti zatrjujejo, da se bo serija karseda verno držala pisateljevih idej in motivov.

Tuji mediji napovedujejo spopad dveh ponudnikov. Podjetji sta segli globoko v žep, saj vidita franšizi kot paradna konja za okrepitev baze naročnikov. Konkurenca na področju pretočnih platform je vse bolj razdrobljena. Če želite gledati največje uspešnice, je treba menjati ponudnike ali biti hkrati naročnik več storitev. Za konec letošnjega poletja imate torej dodaten razlog, da vnaprej razmislite o tem, kako boste lahko ujeli obe seriji. HBO je sicer z vidika števila naročnikov krepko za konkurenčnim Amazon Prime Video. Medtem ko se lahko prvi pohvali z okroglih 80 milijonov naročnikov, je drugi že presegel magično število 200 milijonov in bi se lahko, če bo serija Gospodarja prstanov hit, po številu odjemalcev še približal Netflixu.