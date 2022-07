»Tehnično sem slabo opravila skoke. Zanič,« je bila jezna in razočarana slovenska skakalka ob palici Tina Šutej po sobotnih kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v atletiki, ko se je s 4,35 m zaradi skromnih rezultatov konkurentk v finale prebila skozi šivankino uho. A očitno je 33-letno Ljubljančanko slab nastop močno podžgal. V finalu je namreč pokazala povsem drugačen obraz. V prvem poskusu je preskočila 4,70 m, a nato 4,80 m ni zmogla in tekmovanje končala na nehvaležnem četrtem mestu. V metu diska se je gladko v finale uvrstil prvi slovenski adut Kristjan Čeh. Že s prvim metom je z 68,23 m gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m), kar je bil drugi skupni izid. V boj za odličja se bo podal v noči na sredo po slovenskem času.

Šutejeva z mislimi že na EP

Kljub temu, da je močno popravila vtis s kvalifikacij, je bila Tina Šutej še drugič v ameriškem mestu Eugene razočarana. »Zagotovo sem slabe volje. Želela sem si kolajno, a so bila tri dekleta boljša od mene. Razočarana sem, a bila sem najboljša Evropejka. Čez mesec dni je evropsko prvenstvo v Nemčiji in upam, da bo tam bolje,« je finalni nastop za STA ocenila Tina Šutej. Zlato je z izidom sezone na svetu osvojila olimpijska zmagovalka iz Tokia 2020 Američanka Katie Nageotte, ki je edina v prvem poskusu preskočila 4,85 m. Srebro je šlo v roke drugi Američanki Sandi Morris s 4,85 m, bron pa je pripadel Avstralki Nini Kennedy s 4,80 m za njen daleč največji uspeh kariere.

Šutejeva bi za odličje morala skočiti državni rekord. Ta znaša 4,76 m, ki ga je dosegla 11. septembra lani v Ljubljani. »Nastopila bi lahko bolje. Bilo je solidno, dosegla sem svoj drugi izid poletne sezone, a 4,80 m bi lahko preskočila. Malo preveč energije sem izgubila na začetnih višinah. Zaradi slabših kvalifikacij sem nastopila prej, kot bi sicer tekmovala. Imela sem še nekaj poprav potem na tretji višini, na 4,80 m tudi nisem naredila tekočega skoka. Veseliti se moram, ker sem nastopila veliko bolje kot v kvalifikacijah. Imam še veliko tekem v sezoni, tetiva je tudi dobro,« je dodala Šutejeva.

Čeh dobil dodatno dozo samozavesti

Precej bolj je bil po kvalifikacijah v metu diska zadovoljen Kristjan Čeh, ki je s suverenim prebojem v finale naredil tisto, kar si je zadal. »To sem tudi načrtoval, nisem pa si mislil, da bo šlo tako hitro in tako daleč. V prvi met sem šel bolj na lahko, da bi bil potem bolj samozavesten in poslal disk prek 66 m. Pa je šlo prek 68 m, tako da je bilo res super,« je bil prešerne volje Kristjan Čeh, ki pa se dobro zaveda, da bo moral v finalu za zlato odličje, ki je glavni cilj, pokazati še precej več. »Za zlato bo treba vreči veliko več kot v kvalifikacijah. Želim si dobro tehniko in dobre mete. Šlo mi je dobro tudi na ogrevanju, drugi met se je dotaknil rumene črte, oznake za kvalifikacijsko normo, prvi je šel še dlje. Dobro sem začel prvenstvo, to mi je dalo dodatno spodbudo za finale.«

Čeh je v Eugene prišel z dobro popotnico, saj je zmagal na zadnji tekmi pred SP na diamantni ligi v Stockhomu. V tem tekmovanju je sicer letos še neporažen, zato je v Eugenu tudi prvi favorit za zlato. Takrat je disk vrgel 70,02 m, kar je bil tudi rekord mitinga. Za njim se je uvrstil obetavni Litovec Mykolas Alekna, ki je imel najboljši izid kvalifikacij – 68,91 m. »Alekna ima talent, podedovan po očetu. Je sicer malo manjši, a ima zelo dolge roke in široka ramena. Simon Petterson, tretji iz kvalifikacij, je tudi dosegel svoj izid sezone. A na to se ne oziram, to so le kvalifikacije, veselim se že finala,« je konkurenco še ocenil Čeh.

Fraser-Pryce do rekorda SP

Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva je sicer zaznamoval tek žensk na 100 m, kjer so trojno zmago slavile Jamajčanke. Že peti naslov svetovne prvakinje na tej razdalji je osvojila Shelly Ann Fraser-Pryce, ki je z 10,67 postavila rekord svetovnih prvenstev. Skupno je na tekmovanju najboljši atletov z vsega sveta osvojila že deset zlatih odličij. Prvič v ženskem teku na 100 m je na SP ena država osvojila prva tri mesta, Fraser-Pryce pa je postala prva, ki je v tekaškem sporedu v eni disciplini osvojila pet zlatih medalj. Pred tem ji je uspelo v letih 2009, 2013, 2015 in 2019. »Pokazala sem, da leta niso pomembna,« je dejal 35-letna Shelly Ann Fraser-Pryce in nadaljevala: »Moraš garati in zaupati svojim občutkom. Hvaležna sem, da lahko po zaslugi nadarjenosti še vedno zmagujem pri 35 letih in to po tem, ko sem dobila otroka. Upam, da z mojo potjo navdahnem tudi kakšno drugo športnico.«