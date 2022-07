Novi zakon in nogomet

Pred slovensko javno televizijo, očitno bolj kot pred nacionalnim radiem, so težki časi. Če gre verjeti neodvisnemu strokovnjaku Jožetu Možini, se televiziji obeta diktatura, kot je nismo poznali že 30 let. Novi zakon o depolitizaciji javnega medija, ki ga je sprejel slovenski parlament, namreč predvideva, da v organe, ki vodijo RTV, stranke ne morejo več imenovati svojih ljudi, kar je po mnenju slovenske (ekstremne) desnice nesprejemljivo. Bolj sprejemljivo se jim zdi imenovanje uničevalca Slovenske tiskovne agencije in zapriseženega privrženca SDS Uroša Urbanije na čelo televizije. Bolj sprejemljivo se jim zdi cenzuriranje, ukinjanje oziroma prepovedovanje najbolj zanimivih oddaj. In bolj sprejemljivo se jim zdi dejstvo, da na slovenski televiziji že nekaj časa ne moremo videti normalne slovenske nogometne tekme. Imamo oddajo Pričevalci, imamo oddajo Panorama, ki jo kritizirajo celo najbolj usmiljeni kritiki, in imamo oddajo Arena, ki je milo rečeno propagandi politični zmazek, nimamo pa možnosti, da bi si ogledali eno samo slovensko nogometno tekmo.