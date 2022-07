Jaz, kriptokreten

Vsakič, ko odprem »pametni« telefon, ugotovim, da vsi okrog mene bogatijo z nadzvočno hitrostjo in minimalnim trudom, samo jaz in še nekaj mojih vrstnikov od 20. do 31. v mesecu večkrat zaskrbljeno pokukamo na bančni račun, da bi videli, ali se bomo »pokrili« s pokojnino. Ne mine namreč dan, da mi »pametni« telefon ne sporoči, da je neki moj sosed Marko s kriptorudarjenjem z 250 evri v šestih mesecih zaslužil tri ali štiri moje pokojnine, kupil novega lexusa in petčlansko družino odpeljal na počitnice na Maldive. Ne poznam nobenega soseda Marka, a na fotografiji je možak videti strašno srečen, nasmejan, čeprav mu, naj mi ne zameri, ne bi dal čuvati tri narisane ovčke, ker bi mu ušle. Ampak denarja mu ne manjka.