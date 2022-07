Vlada je na četrtkovi seji ministru za infrastrukturo Bojanu Kumru med drugim naložila, naj skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega elektroenergetskega sistema Eles in distribucijskega sistema SODO pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje elektrike iz sončne energije za 1000 megavatov do leta 2025 na primernih lokacijah. Kot so pojasnili na ministrstvu, je končni načrt še v pripravi, vseboval pa bo tudi vse ustrezne predloge operaterjev in bo takoj po sprejetju javno objavljen.

Premier Robert Golob je v oddaji Odmevi na TV Slovenija v četrtek zvečer dodatno pojasnil, da gre za srednjeročni ukrep, s katerim so se na novo lotili procesa solarizacije ali izgradnje sončnih elektrarn v Sloveniji. »Pripravili smo načrt skupaj s sistemskimi operaterji, po katerem bomo tretjini slovenskih gospodinjstev /.../ omogočili dostop do skupnostnih sončnih elektrarn,« je dejal. Po Golobovih besedah gre pri teh skupnostnih elektrarnah za velikanske sončne elektrarne, ki bodo povezane in na razpolago slovenskim gospodinjstvom po znani ceni prek skupnostne platforme.

Postavili bi jih v treh letih

Elektrarne nameravajo postaviti v treh letih. »To je pripravil Eles. To ni stvar vlade. Skupaj z elektrogospodarstvom smo se usedli in našli način. Kako smo ta način našli? Ker bomo gradili velike sončne elektrarne, ki bodo prilagojene lokacijam, kjer omrežje to zdrži,« je še povedal Golob.

Izgradnja sončnih elektrarn je sicer eden izmed treh ukrepov na področju električne energije, ki jih je v četrtek predstavila vlada. Poleg tega je razglasila tudi prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in napovedala regulacijo cen elektrike za vsa gospodinjstva in za vse male poslovne odjemalce.