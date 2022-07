Krizne razmere? Nismo še tam

Na prvi pogled se zdi, da je vlada presekala gordijski vozel; državljani lahko nehamo trepetati pred vrtoglavimi položnicami za električno energijo in si beliti glavo, kako za vraga se bomo greli, ne da bi ob tem skurili še prihranke. Prvi energetski ukrep Golobove vlade zagotovo pomaga najbolj ranljivemu segmentu družbe, to so gospodinjstva, samostojni podjetniki in obrtniki. Gospodinjstva skupaj z malim gospodarstvom porabijo slabo tretjino vse porabljene električne energije. Tisti, ki porabijo večino, jo bodo tudi dražje plačevali. Hkrati vladni ukrep posega v tisti del elektroenergetskega sektorja, ki bi moral imeti na zalogi še nekaj finančne rezerve iz minulih let. Vse lepo in prav(ično).