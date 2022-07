Maribor se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, v katerem se bo v sredo v Ljudskem vrtu pomeril s Šerifom iz Tiraspola, prvakom Moldavije. Vijoličasti so na povratni tekmi na nevtralnem igrišču v Adapazariju v Turčiji pred praznimi tribunami premagali beloruskega prvaka Šahter iz Soligorska z 2:0 z goloma Roka Baturina, potem ko se je prva tekma v Ljudskem vrtu končala z 0:0. S skupno zmago z 2:0 so si Mariborčani priigrali še najmanj šest tekem v Evropi.

Trener Maribora Radovan Karanović je na igrišče poslal enako enajsterico kot pred tednom, le vloge so bile nekoliko spremenjene. Gostje so takoj prevzeli kontrolo nad dogajanjem in povedli iz prve priložnosti v 12. minuti, ko sta lepo akcijo zaključila podajalec Repas in strelec Baturina. Po vodstvu je Maribor izkoriščal veliko prostora na sredini igrišča, kjer je kreiral napade in suvereno zadrževal žogo. Za popolno zadovoljstvo je manjkal drugi gol, saj so priložnosti zapravili sebični Brnić, Baturina in Žugelj, ki je zgrešil nemogoče. V drugem polčasu je Maribor, ki je odigral zelo dobro tekmo, pretil iz protinapadov in vodstvo povišal v 56. minuti, ko je po podaji Božića znova zadel Baturina. Do konca tekme je Šahter imel premoč, vendar je bila obramba Maribora zanesljiva. Za Maribor je zadnjo tekmo odigral Makoumbou, ki se za odškodnino dva milijona evrov seli v italijanskega drugoligaša Cagliari.

V moštvu Olimpije tudi vnuk župana Zorana Jankovića

Olimpija in Mura bosta drevi odigrali povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Ljubljančane ob 19.30 na gostovanju v Luksemburgu čaka zelo zahtevna naloga, saj so na prvi tekmi z Differdangejem v Stožicah po slabi predstavi le remizirali 1:1. V odpravi, ki šteje 40 članov – med 22 igralci je tudi 18-letni Vall Janković, vnuk župana Zorana Jankovića – še ni portugalskih novincev Samuela Pedra in Davida Sualeha, saj še nimata pravice nastopa. Olimpija se je po burnih dogodkih v zadnjem tednu umaknila v ilegalo in klub z javnostjo komunicira le preko objav na svoji spletni strani.

»Differdange ni naivna ekipa, saj se dobro brani in ima tri igralce, ki so zelo nevarni v protinapadih. Smo kakovostnejša ekipa, a to bomo morali dokazati na igrišču. Ne dvomim, da se bomo domov vrnili z vozovnico za drugi krog kvalifikacij,« je napovedal Svit Sešlar. Nadarjeni vezist je bil na prvi tekmi žrtev napačne odločitve trenerja Alberta Riere, saj ga je posedel na klop za rezerve in takoj podrl trditve vodstva kluba, da bodo priložnost dobivali mladi slovenski igralci. Izbira igralcev in taktike bo že razgalila trenerske (ne)sposobnosti Riere, ki trdi, da je ekipa v zadnjem tednu zelo napredovala. Španski trener je pod hudim pritiskom uspeha, saj klub nujno potrebuje svež denar za preživetje. Napredovanje v drugi krog prinaša nagrado 350.000 evrov iz blagajne Uefe, medtem ko tisti, ki izpade v prvem krogu, prejme 150.000 evrov.

Mura, ki bo tekmo z moldavskim Sfintulom v Fazaneriji začela ob 20. uri, ima s prve tekme prednost 2:1. V Murski Soboti so med premorom prenovili igralno površino in jo za 15 metrov premaknili bližje glavni tribuni, zato so imeli igralci Mure na prvem treningu kar nekaj težav z orientacijo in bodo potrebovali nekaj časa, da se bodo privadili na spremembe. »Čeprav so Moldavci v rezultatskem zaostanku, ne pričakujem, da nas bodo frontalno napadli. V napad ne prehajajo z igro preko vezistov, ampak z dolgimi žogami na preskok, saj imajo v napadu hitre igralce. Mura je boljša ekipa, tega se moramo zavedati, in to nikakor ni arogantno. Tekmo moramo začeti, kot da je izid 0:0,« je povedal trener Mure Damir Čontala.