Evropska komisija od Slovenije pričakuje krepitev mehanizmov za zagotavljanje uredniške in vodstvene neodvisnosti javnih medijev ter neodvisnosti sodnikov in državnih tožilcev ter odpravo ovir pri preiskovanju korupcije. Izraža tudi zaskrbljenost zaradi pristojnosti notranjega ministra, da z navodili usmerja policijo v preiskavah posameznih primerov. Tako je komisija zapisala v svojem včeraj objavljenem tretjem letnem poročilu o vladavini prava v EU, tokrat prvič s priporočili za vsako državo članico posebej.

Evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova je ob predstavitvi poročila dejala, da je komisija tudi zaradi dogajanja v Sloveniji v zvezi s financiranjem STA začela razmišljati o pripravi medijske zakonodaje, ki bi veljala za vse članice in ščitila medijski prostor z naslavljanjem vprašanj o financiranju in stabilnosti javnih in zasebnih medijev. »Ne bom skrivala, da smo zaradi razmer v Sloveniji, predvsem težav pri financiranju STA v preteklosti in tudi drugih vprašanj, začeli razmišljati o zavezujočih pravilih za vse države članice,« je dejala Jourova.

Madžarska in Poljska pod drobnogledom

Komisija v poročilu o vladavini prava pregleduje pozitivne in negativne spremembe v vsaki članici na štirih področjih, in sicer na področju pravosodnega sistema, protikorupcijskega delovanja, pluralnosti medijskega prostora ter drugih vprašanj, povezanih z vzvodi nadzora oblasti. Veliko oči je bilo ob objavi poročila spet uprtih v Poljsko in Madžarsko, od katerih komisija pričakuje okrepitev neodvisnosti sodstva in medijev ter protikorupcijske zakonodaje in zaščito svoboščin. Izpolnjevanje teh priporočil je povezala s sprostitvijo 15,5 milijarde evropskih sredstev za okrevanje Madžarski in 36 milijard evrov Poljski. Slednji je komisija sicer prižgala zeleno luč za izplačila z odobritvijo njenega nacionalnega načrta, ni pa še denar začel pritekati v Varšavo zaradi vprašanja neodvisnosti sodstva. Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro, ki je bil na čelu velike sporne pravosodne reforme, je dejal, da komisiji ne gre za vladavino prava, ampak »za moč, za zrušenje vlade, ki ima demokratični mandat«. Madžarski načrt še ni dobil zelene luči.

Nemški sodniki premalo plačani

Tudi druge države so bile deležne specifičnih priporočil. Za Nemčijo, denimo, komisija ugotavlja, da bi morali biti sodniki bolje plačani, država pa ima težave z iskanjem sodniških kadrov. Španiji komisija kot prednostno nalogo nalaga obnovo mandata splošnega sodnega sveta, ki visi v zraku že nekaj let, in spremembo načina imenovanja njegovih članov, tako da bo to v rokah samih sodnikov v skladu z evropskimi standardi. Okrepitev mehanizmov za medijski pluralizem in preprečevanje medijske koncentracije komisija priporoča zlasti Bolgariji, Grčiji, Madžarski, Malti, Poljski, Romuniji in Sloveniji. Za celotno območje Evropske unije pa komisija poudarja potrebo po nacionalnih varovalkah proti vohunski programski opremi, kakršna je Pegaz. Če je v rokah varnostnih služb države, mora biti takšna tehnologija podvržena zadostnemu nadzoru, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic, zaščito osebnih podatkov in varnostjo svobode izražanja in novinarjev, je dejala Jourova.

Dodala je še, da je ruska vojna v Ukrajini opomin, kako pomembno je spoštovanje in zagovarjanje vladavine prava v EU in širše. »Verodostojni smo lahko samo, če pometamo tudi pred lastnim pragom,« je rekla.