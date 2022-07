Vas zanima zlato kolo slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki ga je popeljalo na olimpijski tron, oziroma kaj je Zasavca v Tokiu odpeljalo do večne slave? Slednja formulacija je boljša, pojasnjuje inženir kolesa za vožnjo na čas oziroma »koze«, kot mu pravijo v kolesarskem svetu. »Kolo ne prinese zmage, lahko pa jo zaradi njega izgubiš. Kolesar naredi 95 odstotkov, mi pet, en odstotek pa morda odloči,« nam je dejal Scott Roy, ki dela za Cervelo. V francoskih Alpah je bila na ogled rezervna »kronometrca«, zlato si je menda Kisovčan odpeljal domov.

Rogličeva kolajna je tudi malce Royeva. »Zelo sem ponosen, ekipa je vložila veliko dela. Bili so zelo čustveni trenutki, ljudje so se veliko pogovarjali o tem. Vsi smo vedeli, česa je kolo sposobno, ampak fantje, kot so Primož, Wout van Aert, Rohan Dennis, so ga postavili v ospredje,« je dejal Avstralec, ki živi v Kaliforniji, kamor se je podjetje preselilo iz Kanade.

Konjički profesionalnih kolesarjev so si po karakteristikah zelo podobni, nekatere komponente imajo od istih proizvajalcev, zagotovo nobeden ni slab, a med njimi so razlike. »Mi smo znani po aerodinamiki. Največ časa od vseh preživimo v vetrovniku,« je v razstavnem salonu v Morzinu izstrelil Richard Keeskamp. Kje v vetrovniku? »To pa je skrivnost. Ni naš, ampak ni za vse, za nas je ekskluzivno,« ni želel razkriti Nizozemec, ki deluje kot vez med podjetjem in tekmovalnim moštvom Jumbo-Visma.

Po navadi za dirko po Franciji in preostala grand toura pripravijo tri modele kolesa: kolo za gorske etape (s 6,8 kg najlažje), aerodinamično kolo za ravnino (750 gramov težje) in specialno kolo za kronometer (slabih 8 kg). »Ekipa vsak dan izračuna, kakšen tip kolesa je najprimernejši. Veliko je odvisno od višinske razlike, koliko je pomembna ravnina, kako piha veter,« je razložil Keeskamp.

No, letos je posebno leto in so pripravili še eno, caledonio za tlakovane odseke pete etape. Ima ta model trši okvir, bi se kak drug zlomil? »Naša kolesa se ne lomijo,« nas je takoj zavrnil sogovornik. »Na takšnih dirkah je pomembno počutje, udobje, odziv na teren, manjšo togost imajo,« ga je dopolnila menedžerka Sarah Taylor. Je ta kolesa možno kupiti? »Seveda, zato jih proizvajamo.« Pa cena? Hja, niso za vsak žep. »Od šest do dvanajst tisoč, odvisno od opreme.«

Veliko ekip in podjetij za največjo dirko na svetu pripravi kakšno novost, a ne proizvajalci koles. »Nimaš se kaj igrati, ne moreš eksperimentirati, za preveč pomembno dirko gre,« je navrgel Keeskamp. Je pa Roglič lani za Valonsko puščico preizkusil nov model R5 za gorske terene. »In osvojil drugo mesto, zaostal je le za Alaphilippom. Ni lepšega kot startati na tak način, izjemno veseli smo bili.«

Kar lahko storijo na največjih dirkah, je, da kolesa prebarvajo. Zasavcu so denimo v Madrid dostavili rdeče kolo ob slavju na Vuelti, van Aert zdaj v Franciji vozi v odtenkih zelene. Belgijec in Slovenec sta v odnosu do kolesa povsem različna. »Woutu je praktično vseeno, na katero sede, pravi, da mu je vse okej. Primož je zelo natančen in pozoren na malenkosti. Če samo za pol centimetra kaj spremeniš, takoj opazi,« je povedal nizozemski strokovnjak.

Tekmovalci sodelujejo pri razvoju, svoje opazke sporočijo tehničnemu delu ekipe, ki je v stiku s proizvajalcem, zadeve večkrat skupaj predebatirajo in ko oblikujejo nove modele, spremljajo še trende. »S Primožem je zelo lepo sodelovati. Je perfekcionist, a hkrati je zelo prijazen. Z njim je vedno kakšna dobra zgodba. Rad gre tudi do navijačev, te dni seveda ne preveč blizu. V nedeljo je edini stopil do njih, vsi drugi so ob izstopu iz avtobusa kar sedli na kolo in se odpeljali,« je dejal Keeskamp. Kisovčan se mora le še pozdraviti in smola naj ga zapusti, pa bo vse v redu. »Ampak se ne pritožuje. Primož je trdoživ, ne ustavlja se, gre naprej.«