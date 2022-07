Slovenci so se po zmagah proti Srbiji (3:0) in Bolgariji (3:1) v predzadnjem krogu zadnjega turnirja v Gdansku pomerili z Iranci, pri katerih si kar nekaj igralcev športni kruh služi v Evropi. V neposrednem dvoboju za napredovanje med osmerico so bili občutno boljši štirikratni prvaki Azije (2011, 2013, 2019, 2021) s 3:0 (24, 14, 21). »Razlika v kakovosti je bila očitna. Iran ima zelo dober prvi napad, zelo dobro sprejemajo. Z izjemo prvega niza jim nismo naredili nobene škode z našim servisom. V drugem in tretjem nizu se je videla razlika v izkoristku prvega napada, ki je bil pri njih precej večji. Zavedamo se, da imamo veliko stvari, na katerih moramo še trdo delati,« je priznal kapetan Tine Urnaut.

Iranci so si že naslednji dan z zmago proti Srbiji s 3:0 (33, 21, 12) zagotovili nastop na sklepnem turnirju v Bologni, Slovencem je šla na roko zmaga Poljske proti Nizozemski (3:0), precej manj pa presenetljiv uspeh Argentine proti Franciji (3:1). Pred nedeljskim zadnjim krogom so bile v igri za osmo mesto, ki je še kot zadnje prinašalo uvrstitev v Bologno, tri reprezentance: Nizozemska (šest zmag, 17 točk), Argentina (pet zmag, 17 točk) in Slovenija (pet zmag, 15 točk). A najprej so Argentinci na turnirju v Osaki na Japonskem izgubili proti ZDA z 2:3 v nizih, čeprav so vodili že z 2:1, in dokončno izpadli iz boja za elitno osmerico, popoldan v Gdansku pa so Nizozemci klonili proti Italiji (0:3).

To je pomenilo, da je imela Slovenija na zadnji tekmi celotnega rednega dela letošnje lige narodov še vedno vse v svojih rokah za uvrstitev na sklepni turnir v Bologno. A proti gostiteljem Poljakom – do nedelje na enajstih tekmah devet zmag in dva poraza – v Gdansku je za to potrebovala podvig: zmago s 3:0 ali 3:1 za osvojitev vseh treh točk, medtem ko bi zmaga s 3:2 (zaradi poraza na medsebojni tekmi z Nizozemsko) ali poraz pomenila dokončno slovo od Bologne. »Medsebojne tekme Poljske in Slovenije so v zadnjem času dobile velik pomen. Proti Poljakom vedno igramo na visoki ravni in prepričan sem, da bomo tokrat prikazali našo najboljšo igro v letošnji svetovni ligi narodov,« je bil pred dvobojem z domačini optimist Mark Lebedew, Avstralec na selektorski klopi Slovenije.

A aktualni zaporedni dvakratni svetovni prvaki Poljaki (2014, 2018) so pred 11.500 gledalci v Ergo Areni že po dveh uvodnih dobljenih nizih (25:14, 25:23) Slovenijo dokončno prečrtali s seznama potnikov za Bologno. Ekipa, ki jo kot selektor vodi Srb Nikola Grbić, je izgubila tretji niz (23:25), a dobila četrtega (25:17) in po z zmagi s 3:1 v nizih osvojila drugo mesto po rednem delu tekmovanja, ki ga je Slovenija končala na desetem.

Izidi tretjih turnirjev (nedelja), skupina 5 (Osaka): ZDA – Argentina 3:2 (27, -22, -20, 13, 15), Avstralija – Francija 0:3 (-16, -12, -26), Brazilija – Japonska 3:0 (23, 23, 22), skupina 6 (Gdansk): Kitajska – Srbija 1:3 (-17, -17, 23, -22), Italija – Nizozemska 3:0 (23, 24, 21), Poljska – Slovenija 3:1 (14, 23, -23, 17). Končni vrstni red: 1. Italija 10-2 (31), 2. Poljska 10-2 (31), 3. ZDA 10-2 (27), 4. Francija 9-3 (28), 5. Japonska 9-3 (27), 6. Brazilija 8-4 (24), 7. Iran 7-5 (20), 8. Nizozemska 6-6 (17), 9. Argentina 5-7 (18), 10. Slovenija 5-7 (15), 11. Srbija 5-7 (14), 12. Nemčija 4-8 (10), 13. Kitajska 3-9 (9), 14. Bolgarija 2-10 (9), 15. Kanada 2-10 (6), 16. Avstralija 1-11 (2). x