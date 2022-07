Uresničiti je mogoče (skorajda) vse, toda prenova, ki lastnika obdari podobno kot Božiček ali dedek Mraz, je vse prej kot poceni in lahko stane tudi več kot 30 evrskih tisočakov. Pri čemer je večini najpomembnejši videz, je pa res, da se največ Slovencev odloča za vgradnjo bolj športnih zavor in športnega podvozja, zelo priljubljene so tudi posebne nalepke na karoseriji. Zanimivo je, da ženske bolje vedo, česa si želijo, pridejo bolje informirane in predelovalci z njimi lažje delajo. In kar je dodana vrednost: vizualni efekt, ki poudari, da je avto močan, šteje največ.

V Sloveniji je nekaj strokovnjakov, ki so sposobni iz motorja potegniti veliko in najmanj podvojiti njegovo moč. Veliko lažje je predelati avto evropskih znamk, saj je ponudba delov večja kot na primer pri azijskih znamkah. Mogoče se kdo sprašuje, zakaj se nekdo sploh odloči za predelavo, ko pa že tovarna ponuja marsikateri dodatek. Odgovor je enostaven: predstavljajte si, da bi v modni trgovini prodajali samo en tip kavbojk ali eno barvo majice. Ljudje si želimo več, da avto postane drugačen in mu na cesti ni enakega. Seveda večina gleda na avto kot na prevozno sredstvo, a marsikomu pomeni še veliko več. Pa ne zgolj avto, znani so primeri, ko so polepili tudi traktorje in tovornjake. Posameznik pač želi vozilu, ki ga veseli, dodati nekaj svojega. Bolj gre za okus in ne nastopaštvo. Je pa res, da so družbena omrežja veliko spremenila, ljudje pa slepo sledijo tistemu, kaj kupiti in česa ne. Nihče več ne razmišlja, ali je to dobro ali slabo, pomembno je samo, da je modno.

Seveda vse ni mogoče. Omejitve so na primer pri zrcalni foliji, ki je prepovedana, ker je nevarna. Največji izziv pa je vedno denar, saj je urna postavka pri predelavi visoka. Vedno pa je potrebno upoštevati zakonodajo in omejitve. Stranke so praviloma za estetsko predelavo pripravljene odšteti tisočak ali dva, več pa le redke. Če ne bi bilo finančnih omejitev, bi predelovalci svoje delo opravili drugače, tako pa imajo ves čas v glavi stroške dela in materiala, zato iščejo kompromise, da niso predragi.

Ključno pa je, da je predelava v skladu z zakonom in ustrezno homologirana. Čeprav mnogi menijo drugače, je namreč dejstvo, da lahko policisti odredijo, da mora vozilo, ki je predelano v nasprotju s predpisi, v tehnično službo za posamično odobritev, posledica je lahko odvzem registrske tablice, izločitev vozila ali prepoved uporabe toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena. Lastniku vozila pa grozi tudi kazen. A naj vas to od predelave ne odvrne. Le zakone prosim spoštujte. Nagrada za vas bo, da boste na cesti prepoznavni kot še nikoli poprej.