Medvoškim otrokom med počitnicami ni dolgčas

Z zgledno organiziranim počitniškim varstvom v klubu Jedro, ki ga sofinancira občina in navdihuje tako otroke kot njihove starše, se lahko v Medvodah pohvalijo od leta 2009. Rdeča nit so kakovostno preživljanje prostega časa in proste vsebine, pri katerih otroci razvijajo domišljijo in utrjujejo prijateljske vezi, stkane v varstvu.