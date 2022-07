Najuspešnejše igralke tenisa v dvojicah v Wimbledonu

Danes in jutri se končuje wimbledonski teniški turnir, a je že tako, da v zadnjih letih slovenski nastopi na odprem angleškem prvenstvu najdalj časa potekajo pri ženskih dvojicah. V zadnjih desetletjih Katarina Srebotnik in v zadnjih letih Andreja Klepač sta tisti, ki s partnericama prideta v zadnji teden bojev, kar se našim posameznikom ne dogaja pogosto. Škoda, da ni večjega zanimanja za tovrstno udeleževanje, zmagovalni par, če drugega ne, zasluži kar 630.000 evrov. Za današnjo lestvico smo pred velikimi finalnimi dvoboji izbrali dekleta, ki so se največkrat uvrstila v finale ženskih dvojic, in namesto aktualnih rezultatov dobili pogled v manj ali bolj oddaljeno zgodovino, od časov Elisabeth Ryan prek Billie Jean King do Martine Navratilove. Naša najboljša je v tej kategoriji Katarina Srebotnik, ki je leta 2011 osvojila wimbledonski turnir s Čehinjo Květo Peschke, leta 2007 pa je bila v finalu z Japonko Ai Sugijamo, premagali sta ju Cara Black in Liezel Huber iz Zimbabveja oziroma Južne Afrike. V finalu je bila leta 1978 tudi Mima Jaušovec, ki je skupaj z Romunko Virginio Ruzici izgubila z avstralskim parom Kerry Reid in Wendy Turnbull. Ob imenu in priimku igralk sta zapisana država, za katero so nastopale, in potem število osvojenih odprtih angleških prvenstev v ženskih dvojicah.