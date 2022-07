Grah Whatmough se bo z Urbanijo pogovoril prihodnji teden, so napovedali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Mandat direktorja televizije traja štiri leta.

Za protikandidata Urbanije Patrika Grebla je na današnji izredni seji glasovalo 13 članov.

Urbanija je v predstavitvi svojega programa dela kot poglavitno nalogo omenil izboljšanje odnosov na nacionalni televiziji. Po njegovih besedah je zelo pomembna organizacija dela. Prepričan je namreč, da nekateri pregorevajo, drugi pa imajo še kar nekaj manevrskega prostora za delo. Nacionalna televizija mora delovati kot celota, je pozval.

V odgovoru programskemu svetniku Ivanu Štuhecu o analizah poročanja TVS, ki jih je opravljal urad vlade za komuniciranje (Ukom) v času njegovega vodenja urada, je izrazil prepričanje, da nikakor ni šlo za žaljenje. Pač pa je šlo za iskanje najboljših rešitev, v čemer vidi pozitivni prispevek. Pričakoval bi, da se več razpravlja o standardih poročanja. Medijske hiše so po njegovih besedah močne toliko, kot je močno zaupanje javnosti v njih. Do analiz, ki so jih videli kot pritisk na novinarsko avtonomijo, so bili sicer kritični tako v vrstah novinarjev RTVS kot v novinarskih organizacijah.

Programski svetnik Sašo Hribar, ki je v svetu predstavnik zaposlenih, pa je spomnil na ukinitev številnih uveljavljenih oddaj v zadnjem času in uvedbo novih. Na vprašanje o tem je Urbanija dejal, da je zagovornik evolucijskih in ne radikalnih sprememb. »Treba se je držati zastavljenih smernic, spreminjati pa tam, kjer bi stvari lahko delovale bolje,« je dejal.

V odgovoru vsem, ki jih je zanimalo njegovo stališče o vladnem predlogu novele zakona o RTVS, s katerim želi aktualna vlada depolitizirati RTVS, pa se je strinjal, da zakon potrebuje spremembe. Vendar pa je po njegovem veliko vprašanje, ali je primerno "tako radikalno in na vrat na nos" posegati v javni zavod. Ustroj RTVS, ki predstavlja vse državljane, bi se moral spreminjati skozi premišljene spremembe, je menil.

Urbanija je bil v preteklosti zaposlen v različnih medijih, tako na MMC RTVS, STA in Planet TV, zadnji dve leti pa je bil kot direktor Ukoma glavni predstavnik za odnose z javnostmi vlade Janeza Janše.