Posnetek klica je minuli četrtek na seji DZ predvajala poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek. Na Generalni policijski upravi so danes za STA potrdili, da so s primerom seznanjeni in so glede njega tudi prejeli več prijav. Preverjajo ga tako v luči prekrška kot kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Povezali so se tudi s pristojnim državnim tožilstvom, ki v preiskavi podaja mnenja in jih pisno usmerja.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so v sredo za Reporter odgovorili, da »omenjeno zadevo že obravnava pristojno državno tožilstvo«. Zaradi interesov postopka pa zadeve podrobneje niso mogli pojasnjevati.

Primer je pod drobnogled vzel tudi Akos, ki preiskuje, ali je prišlo do spodbujanja nestrpnosti. »Postopek je še v teku, takoj ko bo zaključen, bo agencija o tem obvestila javnost na svoji spletni strani,« so še dodali za Reporter.

Portal Necenzurirano je sicer v sredo poročal, da so madžarski lastniki televizije Nova24TV svoj 45-odstotni delež prodali Tomašiču. Ob njihovem vstopu v lastništvo leta 2017 so bile delnice televizije vredne skoraj milijon evrov, koliko je zanje plačal Tomašič in od kod mu denar, pa ni znano.