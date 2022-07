Pod mednarodno zaščito

V ponedeljek bo 27. obletnica poboja 8000 v glavnem moških prebivalcev Srebrenice. Počasi, počasi se spomin na ta dogodek umika pred drugimi velikimi trenutki, ki so zaznamovali konec dvajsetega stoletja. Srebrenica iz središča pozornosti izgineva na zelo zanimiv način. Prav v času priprav na vsakoletno komemoracijo sem prebral, da je vojna v Ukrajini prvi veliki spopad na tleh Evrope po drugi svetovni vojni. »Če pustimo ob strani dogodke v Bosni,« se je anglosaksonskemu piscu zdelo spodobno dodati. Običajno se še to izpusti. Do invazije vojske Ruske federacije v Kijev je veljalo splošno prepričanje, da v Evropi 77 let ni bilo vojne.