Glasbenik Gregor Bezenšek uradno napovedal kandidaturo za predsednika republike

Po najavi kandidatur pravnice Nataše Pirc Musar, psihoanalitičarke Nine Krajnik, veleposlanice Marte Kos, nekdanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja in kočevskega župana Vladimirja Prebiliča se je v predsedniško tekmo kot neodvisni kandidat danes podal tudi Gregor Bezenšek. Akademski glasbenik, »humanitarec in ljubeč mož in oče ter velik domoljub«, kot se je sam predstavil javnosti, s sloganom kampanje Za ljudi do neba pove, da ta povsem sovpada z njegovimi življenjskimi nazori.