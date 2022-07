Decentralizacija kulture

S koncertom hrvaškega igralca in glasbenika Radeta Šerbedžije ter njegove skupine Zapadni kolodvor so v soboto odprli 5. festival kulture Kostanjevica (FKK). Če je prvi FKK leta 2018 trajal dva dni, letošnji ponuja že cel teden kakovostne kulturne produkcije – koncerte, razstave, delavnice, gledališke in filmske predstave, okroglo mizo.