O čem pripoveduje žica?

Vlada je v koalicijsko pogodbo zapisala veliko zavez, zlasti na področju socialno-ekonomskih vprašanj in ustvarjanja pravičnejše družbe. Večina jih sodi v pričakovani preplet prosocialne, vendar liberalne vizije upravljanja države. Ena od zavez pa je posebna, saj zveni, kot bi pravkar izstopili iz moraste distopije: »Do konca leta bomo odstranili rezilno žico in vse ostale tehnične ovire na meji, saj so se izkazale za neučinkovite in nehumane.« Napoved bralca v trenutku prestavi v jesen 2015, ko so se na meji, v grmovju, ob rekah, na travnikih, nenadoma začela svetiti bridka rezila, nanizana v metrske spiralne kolute.