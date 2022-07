Petindvajsetletni as hokeja na ledu je že pred tedni napovedal, da se namerava preseliti v severnoameriško ligo NHL. Pogodba s CSKA iz Moskve se mu je iztekla junija, nove ni hotel podpisati. Namesto tega je Ivan Fedotov sklenil dogovor z ekipo Philadelphia Flyers. Hokejski vratar bi moral ta mesec odleteti v ZDA in se pridružiti novemu moštvu. Njegove načrte so v petek prekrižale ruske vojaške oblasti.

Po treningu v Ledeni palači v Sankt Peterburgu mu je skupina zamaskirancev v civilnih oblačilih odvzela prostost in ga strpala v tovornjak. Kasneje se je izkazalo, da so ga odpeljali v krajevni urad za vojaško registracijo in vpis nabornikov. Čez nekaj ur je športniku postalo slabo, zato so ga morali z reševalnim vozilom odpeljati v bolnišnico. Tam ga je skušal obiskati njegov odvetnik Aleksej Ponomarev. A s svojo stranko, ki ni bila na uradnem seznamu hospitaliziranih, ni mogel vzpostaviti stika.

Namesto v Philadelphio v Severodvinsk

Ozadje dogodka je nekoliko osvetlilo poročilo ruske tiskovne agencije Tass. V nedeljo se je sklicevala na informacije ruskih varnostnih organov in sporočila, da so Fedotova aretirali zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka. Ali je vratar dejansko to storil, ni znano. Kaže opozoriti, da igralci CSKA samodejno postanejo pripadniki ruskih oboroženih sil. Športniki, ki so že v mladosti postali člani moskovskega vojaškega kluba, služijo leto dni v športni četi.

Na Finskem rojenega člana ruske hokejske reprezentance, ki je lani z moskovskim CSKA osvojil Gagarinov pokal, so že v nedeljo premestili v polarno pomorsko bazo v Severodvinsku, kjer ruska mornarica oskrbuje in popravlja svojo severnomorsko floto. Ruski mediji so včeraj poročali, da bo hokejist ostal v Severodvinsku na vojaškem urjenju najmanj do septembra. Ali bo moral zatem služiti vojaški rok, še ni znano, njegova usoda bo v precejšnji meri odvisna od sodnega postopka, v katerem se bo soočil z očitkom zavrnitve služenja vojaškega roka. Dobra novica je, da bo po neuradnih informacijah čez poletje smel vaditi hokej. Severodvinsk ima celo lastno hokejsko ligo.

»V naši zakonodaji obstaja vojaška obveznost, zato so kakršni koli čustveni komentarji popolnoma neprimerni,« je včeraj aretacijo Fedotova komentiral tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V dobro obveščenih krogih ni bila skrivnost, da je Fedotov razjezil vodstvo CSKA, ker ni želel skleniti nove pogodbe, temveč se je raje odločil odpotovati v ZDA. Odnosi med NHL in Rusijo so bili od začetka vojne v Ukrajini zelo napeti. V klubskih upravah so zaskrbljeni, da bi se ruski igralci utegnili soočiti s težavami, če bi odpotovali v domovino. Zato so jim svetovali, naj poletje preživijo v Severni Ameriki ali EU. Številni niso upoštevali nasveta in so se vrnili v Rusijo.

Ovečkin se ne bi pogovarjal o Fedotovu

Aleksander Ovečkin, največji ruski hokejist vseh časov, ki igra v NHL za ekipo Washington Capitals, se je v domovino vrnil že maja. Ali bi se pogovarjal o Fedotovu, ga je ruski športni novinar Ivan Karpov vprašal v soboto. »Ne, zakaj?« mu je hladno odvrnil Ovečkin, ki je glasen podpornik Vladimirja Putina.

V Rusiji se trenutno veliko nabornikov boji vpoklica v vojsko in pošiljanja na fronto. Negotovo je, kako bo vojna v Ukrajini vplivala tudi na druge znane športnike, ki bi morali še odslužiti vojaški rok. Naborniki uradno sicer ne smejo sodelovati v »posebni vojaški operaciji« Kremlja. A nesporno je, da je Rusija v Ukrajino v boj pošiljala tudi naborniške čete.