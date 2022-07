Vuk Greganović, gostinec: Za glavno jed tudi več kot tisoč evrov

Tom Jaki, Vuk Greganović in Rok Stubičar so ekipa, ki je decembra lani začela zanimiv kuharski projekt Birdie Foodielab. Njihova obedovalnica v Trnovskih vratih v Ljubljani je nekakšen hibrid vinskega bara in bistroja. V spodnjem delu je formalni gostinski obrat z vinoteko, prostor v zgornjem nadstropju pa je namenjen zaključenim družbam.