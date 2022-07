Letošnje leto je pridelovalcem pšenice prineslo veliko težav. Poleg neidealnih vremenskih razmer in slabe, manj kakovostne letine ter geopolitičnih razmer v Ukrajini, so leto zaznamovale tudi podražitve stroškov vhodnih surovin, katerih rasti pa odkupne cene ne dosegajo, poudarjajo na KGZS. V zbornici se zato bojijo, da je ukrep vlade prišel prepozno, saj je žetev že v polnem teku, pogajanja o cenah pa se še niso začela.

Finančna pomoč kmetom

Slovenskim kmetom bo vlada namenila 22 milijonov evrov za subvencioniranje goriva, nabavo materiala in gnojil. Med drugim so sprejeli tudi usmeritev za odkup pšenice preko zavoda za blagovne rezerve. S tem želijo slovenske kmete razbremeniti, hkrati pa pridelek zadržati v Sloveniji. V primeru, da dogovora glede cen z odkupovalci, mlinarji in vlado ne bodo dosegli, bodo kmetje sledili načelom enotnega evropskega trga in prostega pretoka blaga in prodali tistemu, ki bo ugodnejši, je za RTV povedal predsednik komisije za prodajo žit Franc Kučan.

V zbornici ocenjujejo, da zmanjšanje DDV na živila ni primerna rešitev, saj bi v tem primeru davka morali biti oproščeni tudi ostali členi verige. Prav tako izpostavljajo, da nizka cena dobavitelja lahko pomeni slabšanje situacije za ostale. V primeru nadaljnjega dvigovanja cen vladi predlagajo regulacijo marž.