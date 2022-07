Danska uvertura v 109. kolesarsko dirko po Franciji se je zaključila z dvema sprintoma glavnine. Sobotna in nedeljska etapa sta se razpletli veliko bolj mirno od samih pričakovanj, a povsem brez zapletov ni šlo. Hujši se je zgodil v soboto. Vanj se je zapletel tudi Tadej Pogačar, ki je v cilj prišel z nekaj praskami na roki in počenimi zračnicami. Ker pa se je zaplet zgodil znotraj zadnjih treh kilometrov sprinterske etape, do časovnih razlik ni prišlo.

Veliko simbolike sta na Danskem spisala tudi zmagovalca druge in tretje etape letošnjega Toura. Do nje sta prišla Nizozemca Fabio Jakobsen (QuickStep) in Dylan Groenewegen (BikeExchange). Velika sprinterska rivala, ki sta avgusta 2020 na dirki po Poljski zapletla v grozovit padec, po katerem je bil Jakobsen celo v smrtni nevarnosti, sta slabi dve leti po nesreči znova goreča tekmeca in sta oba prišla do ene največjih zmag v karieri.

V dveh letih od smrtne postelje do velike zmage

Še posebno ganljiva je zgodba 25-letnega Fabia Jakobsena. Po hudem padcu nihče ni napovedal, da se bo Nizozemec sploh lahko vrnil na kolo. A kolesarski šampion je odlično zacelil hude poškodbe in bil odločen, da spiše posebno zgodbo. Da se vrača med najboljše sprinterje, je nakazal že lani, ko je dobil tri etape na španski Vuelti. Sobotni mejnik, ko je slavil svojo prvo zmago v karieri na največji kolesarski dirki na svetu, pa je v Nizozemcu sprožil val številnih čustev. »Danes je neverjeten dan. Zame je bil to dolg proces vračanja po tistem padcu, veliko ljudi mi je na tej poti pomagalo. Zdaj jim lahko to podporo končno poplačam, da vidijo, da vse skupaj ni bilo zastonj. Vesel sem, da še lahko dirkam in zmagujem. To je poseben dan,« je bil razumljivo presrečen Fabio Jakobsen.

Nizozemca je v odličen položaj spravila celotna ekipa QuickStepa, čeprav se je na mostu preko Velikega pasu v padec zapletel njihov nosilec rumene majice Yves Lampaert. Tisti padec na izpostavljenem delu ni povzročil nobenih napadov v glavnini, zato pa se je hujši zaplet zgodil v zadnjih treh kilometrih. Na tleh se je znašlo večje število kolesarjev, do zapleta pa je prišlo znotraj ekipe Ineosa. Zelo blizu ponovnega stika s tlemi je bil tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki pa se je tokrat spretno izognil težavam. Manj sreče je imel Tadej Pogačar, ki pa se ni huje poškodoval. »V zadnjih treh kilometrih je prišlo do zapletov, sam sem se umaknil v ograjo. S členki sem zadel vanjo, trenutno me še malce boli. Vseeno sem prišel varno do cilja in upam, da so bili vsi, ki so bili udeleženi v padcu, v redu,« je bil vseeno z nasmeškom v cilju 23-letnik iz Klanca pri Komendi.

Zmaga Fabia Jakobsena je očitno razjezila njegovega rojaka Dylana Groenewegna, ki je v soboto ostal zaprt in se ni mogel vmešati v boj za zmago. Njegova ekipa je nato vse muči uprla v nedeljsko etapo, še zadnjo na Danskem. Čeprav je bilo tudi tokrat med etapo prisotnega kar nekaj bočnega vetra, do razpada glavnine ni prišlo. Vse ekipe so bile pozorne, do večjega zastoja na cestišču pa je tokrat prišlo še pred zadnjimi tremi kilometri. V njem se je znašla skoraj celotna ekipa Bahrain-Victorius, zato sta nekaj časa v skupnem seštevku izgubila Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki pa v tej razvrstitvi ne ciljata visoko in zanju to ni bilo toliko pomembno.

Ko se je glavnina razredčila, se v ospredju niso več zaustavljali. Do velike zmage pa je na ciljni črti prišel Groenewegen, ki mu je odlično pozicijo znova izboril Luka Mezgec, ki je odlično opravil svoje delo zadnjega pomočnika v sprintu. »Hvaležen sem ekipi, družini in prijateljem, da so mi pomagali do vrnitve na Tour v tako dobri formi. Vrniti se je bilo predvsem psihično precej težje kot fizično po vsem, kar se je zgodilo meni in moji družini. Ta zmaga je za mojo ženo, ki me je v vsem tem času podpirala,« je dejal 29-letni Dylan Groenewegen, ki je bil po nesreči z Jakobsenom suspendiran za devet mesecev. Nizozemec je sicer prišel do svoje 62. zmage v karieri in pete na dirki po Franciji.

Court Nielsen danski junak

Glavni osmoljenec sobotne in nedeljske etape je Belgijec Wout van Aert. Sotekmovalec Rogliča iz ekipe Jumbo-Visma je oba dneva ostal praznih rok na ciljni črti in se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Veliki kolesarski zvezdnik, ki kot edini kolesar v glavnini nastopa s čelado osebnega sponzorja, je hitro našel razlog za uteho. Zavoljo bonifikacijskih sekund je že v soboto prevzel rumeno majico vodilnega, ki jo je v nedeljo nato tudi brez težav zadržal. »Vedno pričakuješ najslabše in če je na koncu malce bolje, je to dobro. Ponovno drugo mesto v etapi, a rumena majica ostaja pri nas,« je v svojem slogu po nedeljski etapi razlagal Primož Roglič. »Zaenkrat nam gre dobro, upam, da vse te majice obdržimo do konca,« je še dodal nekdanji smučarski skakalec, ki pa je ob tem mislil, da bo rumeno majico prevzel sam, Van Aert pa si bo nadel zeleno, saj Belgijec trenutno vodi tudi v seštevku najboljših sprinterjev.

Najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku je Tadej Pogačar, ki po treh etapah zaseda tretje mesto. Včeraj v zaključnem sprintu ni imel težav in je razumljivo zadovoljen z uvodom na Danskem. »Ko imaš dobre noge, se lahko bolje premikaš po skupini med sprintom. Zadovoljen sem z razpletom, šlo je brez komplikacij,« je dirkanje na Danskem sklenil Pogi.

Ob obeh zmagovalcih in Van Aertu si posebno omembo zasluži tudi domači kolesar Magnus Cort Nielsen. Danec se je v obeh dneh znašel v ubežni skupini (včeraj je bežal sam) in osvojil vse gorske cilje, s čimer je lastnik prestižne pikčaste majice. Gledalci, ki so se vse dni zbirali v ogromnem številu, so z izjemnim navijanjem znali nagraditi trud domačega junaka. Kolesarje danes na dirki po Franciji čaka prvi prosti dan, ki ga izkoriščajo za transport z Danske do severa Francije.

