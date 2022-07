Golobovi skočili, preden so rekli hop

Predsednik vlade Robert Golob je ponosno naznanil, da bo vlada kmetijskemu in ribiškemu sektorju višje stroške proizvodnje in pridelave pomagala ublažiti z ukrepi, težkimi 22,4 milijona evrov. V zameno pričakuje, da proizvajalci in pridelovalci ne bodo več zviševali maloprodajnih cen, ki bi po žepu udarjale potrošnike.