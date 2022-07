Nepoznavalci bi se lahko hitro obregnili ob netipično netaktnega Britanca, poznavalci pa vemo, da večjega komplimenta od njega pravzaprav sploh ni mogoče dobiti. Mimogrede, z BBC se je skregal tudi zaradi stalnih žalitev drugih narodov in držav ...

Zvezdniki so z ekipo potem obiskali še Planico, kjer so z velikanke spustili avto, pa Veliko planino in kraje pod Pohorjem, kjer so, tudi to je Clarkson objavil, pili pivo. Glede na zadovoljne obraze Britancev je bilo tudi pivo eno samo veliko nesranje.

Tako, pa nas je oplazilo malce pravega zvezdniškega prahu. Zdaj pa spet v stare tirnice s slovenskimi starletami in starleti, ki so znani le zato, ker so morda sodelovali v kakšnem obskurnem ljubezensko-kmetijskem resničnostnem šovu.