Za Sainza bo to prvi "pole position" v karieri, v nedeljo pa bo odpeljal svojo jubilejno 150. dirko. Tudi na njej bo lovil sploh prvo zmago. "To je bil dober krog, a imel sem veliko težav s stoječo vodo na idealni liniji, zaradi česar bi lahko kaj hitro izgubil nadzor nad dirkalnikom in uničil krog. Zdelo se mi je, da krog ni bil nič posebnega. Očitno je bilo dovolj za najboljši startni položaj, zaradi česar sem presenečen," je po kvalifikacijah dejal Sainz.

V drugi vrsti bosta začela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Mehičan Sergio Perez (Red Bull). Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je bil z Mercedesom peti. V Silverstone je v najboljšem položaju v skupnem seštevku prišel Verstappen, ki ima po devetih dirkah 46 točk naskoka pred Perezom, še tri več na tretjem mestu zaostaja Leclerc. Dirka za VN Velike Britanije bo na vrsti v nedeljo ob 16. uri.