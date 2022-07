#portret Asta Vrečko, ministrica za kulturo

Skrb za slovensko kulturo je v aktualni vladi prevzela umetnostna zgodovinarka in političarka Asta Vrečko, z njo pa tudi nalogo reševanja številnih težav, skozi dolga leta nakopičenih na področju, ki je nevarno blizu razpada – tako v dobesednem pomenu dotrajanih stavb številnih kulturnih ustanov kot tudi v prenesenem smislu, če pomislimo na težaven položaj mnogih ustvarjalcev ter delavcev v kulturi, uničevalne posledice epidemije za sektor in politično motivirano pustošenje bivše oblastne garniture po vseh delih resorja, vključno z mediji. A že po dobrem mesecu njenega mandata se zdi, da prihaja do obetavnih premikov.