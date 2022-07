Oddelki so zaprti, ker nima kdo skrbeti za bolnike

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan si je za cilj zastavil vrnitev zdravstva na raven iz leta 2019. V posameznih strokah so to že dosegli, marsikje pa so še daleč od predpandemskega tempa. Oddelke, kjer je osebja bistveno premalo, bolnišnice celo zapirajo.