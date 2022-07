Verjetnejši razlog za ločitev je seveda razlika v letih. Murdoch jih šteje ž 91, Jerry Hall pa 26 manj in pri 65 letih še vedno deluje mladostno. »Za človeka pri 91 letih je Rupert v izjemni formi, a niti on ne more zaustaviti let. Nosi mehke copate in ne stoji rad dolgo, poleg tega pa je obseden s svojim zdravjem. Vse slabši je tudi njegov sluh,« je za Daily Mail dejal neimenovani prijatelj para in dodal, da Jerry še vedno rad hodi na zabave in plaže. »Noče biti medijska gejša ali korporativna žena,« je še rekel o njej. Zakonca so v javnosti zadnjič videli skupaj avgusta lani, na skupni večerji, na katero pa sta prišla ločeno.

Murdoch je bil pred Jerry Hall poročen trikrat. Za Jerry Hall pa je bila poroka z Murdochom prva, čeprav je velik del življenja preživela s pevcem skupine The Rolling Stones Mickom Jaggerjem, s katerim imata štiri otroke.