Budni ali mrtvi?

Zdi se, da je svet izgubil smisel za humor. Ali da večina šal ne sprejema več kot nekaj, kar te nasmeji, ampak kot nekaj, kar te potencialno lahko razjezi in užali. Z ironijo, ki zahteva malo več premišljevalnega napora, je stvar še zapletenejša. Ricky Gervais jo je v svojem novem standup šovu SuperNature poskušal pojasniti takole: »Ironija je, ko zaradi komičnega učinka rečem nekaj, česar v resnici ne mislim, in se gledalci temu smejijo, čeprav dobro vedo, kaj je prav. Gre za vrsto satire. Kot moja prva šala, v kateri sem uporabil seksističen stereotip, da ženske niso smešne. V resničnem življenju vem, da obstaja mnogo zabavnih žensk. Na primer …​ Vidite, spet sem to storil.«