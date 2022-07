Meteor se bliža

Dolga leta je svet preživel v strahu pred tem, da mu bodo zavladali transspolniki in ljudi prisilili, da bodo drug drugega onikali in uporabljali spolno nevtralna javna stranišča. Nekega jutra se bomo zbudili v postspolnem svetu, v katerem ne bo več žensk in moških, le še osem milijard človeških bitij, je drgetal na smrt prestrašeni svet in se v paniki zatekal na predavanja Jordana Petersona, poslednjega normalnega človeka na tem zblaznelem spolno nevtralnem svetu. Kulturni marksizem nas bo pokopal, je tulil profesor Peterson in svet je še bolj trepetal za svoj obstoj, saj se je profesor strinjal, da zahodni družbi preti izumrtje, ker je svet le še en velik evrovizijski oder, na katerem sploh ni več normalnih ljudi. In potem …