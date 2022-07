»S to razstavo želim predvsem predstaviti del novega vala italijanskega figuralnega slikarstva,« je ob odprtju skupinske razstave Giardino all'italiana: Nove težnje v italijanskem slikarstvu pojasnil Antonio Grulli, samostojni kurator in umetniški kritik iz Bologne, s katerim so pri oblikovanju te postavitve sodelovali v ljubljanski Galeriji Vžigalica. »V 90. letih prejšnjega stoletja je namreč pri nas slikarstvo zapadlo v resno krizo – umetniki so se raje posvečali fotografiji, instalacijam, videu, performansu, skratka vsem tipom vizualnega jezika, samo slikarstvu ne.« Kot pravi, se je začelo to spreminjati pred dobrim desetletjem, včasih pod vplivom umetniških akademij v Benetkah, Milanu in drugod, vendar tudi po zaslugi nekaterih uglednih avtorjev starejše generacije, ki so delovali kot neke vrste sprožilec energije, ki je omogočila ponovno slikarsko prebujenje.

Med tradicijo in sodobnostjo

»V zadnjih letih se je tako postopno oblikovala nova generacija slikarjev, rojenih v 80. ter 90. letih, ki trenutno doživlja največji ustvarjalni razcvet,« dodaja Grulli. »Ti umetniki in umetniške skupine so razpršeni po celotni državi, najti jih mogoče tako v velikih mestih kot tudi v manjših krajih in na podeželju – scena je zares živahna ter raznovrstna, med umetniki, ki se pogosto oblikujejo v močne skupnosti, nenehno prihaja do izmenjevanja informacij, medsebojnih vplivanj ter celo oblikovanja novih šol.« Ta preporod italijanskega slikarstva je poskusil zajeti tudi v naslovu razstave – giardino all'italiana je namreč renesančni izraz za oblikovanje krajine, v katerem odmeva tudi navezava na italijansko umetniško tradicijo. »Seveda je vrt v tem primeru bolj mentalni kakor pa fizični prostor – toda današnja Italija, zaznamovana z umetniškim brstenjem, je v resnici kot velik, bujen vrt, kjer se srečujejo in medsebojno plemenitijo različne slikarske kulture.«

Na razstavo so vključena dela šestih figurativnih slikark in slikarjev, ki po Grullijevih besedah vsaj do neke mere odražajo raznolikost trenutne italijanske produkcije; to so Paola Angelini, Alessandro Fogo, Diego Gualandris, Iva Lulashi, Roberto de Pinto in Maddalena Tesser. »Gre za umetnike, ki črpajo svoj navdih tako iz modernih slikarskih smernic kakor tudi od srednjeveških in renesančnih mojstrov,« razloži kurator. »Skupno jim je lebdeče vzdušje, stkano iz spominov in sanj, vsakega od njih pa odlikujeta tudi prepoznavna slogovna individualnost in že zrela osebnostna ustvarjalna drža.« Razstava Giardino all'italiana bo v Galeriji Vžigalica na ogled do 11. septembra.