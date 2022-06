V torek je bilo objavljeno, da je indeks zaupanja potrošnikov v ZDA junija padel s 106,4 na 98,7 točke, kar je najnižje po februarju 2021. S&P 500 je v torek izgubil dobra dva odstotka, še slabše jo je odnesel tehnološki Nasdaq, ki je izgubil dobre tri odstotke. Gospodarski podatki se slabšajo in krepi se strah pred recesijo. A prav mogoče je, da je gospodarstvo že v recesiji. V sredo je bilo potrjeno, da je bila gospodarska rast v prvem letošnjem četrtletju v ZDA negativna, in sicer –1,6 odstotka. Če bo čez približno mesec dni objavljeno, da je bila gospodarska rast negativna tudi v drugem četrtletju, ki se je ravnokar končalo, bo recesija uradno potrjena. Na drugi strani visoka inflacija ostaja (v maju je uradna inflacija v ZDA znašala v zadnjih desetletjih rekordnih 8,6 odstotka). Za nekaj upanja, da se pri inflaciji počasi le bliža vrh, je poskrbel v četrtek objavljeni PCE Deflator (indeks cen izdatkov za osebno porabo) za maj, ki je bil s 6,3 odstotka na letni ravni na enaki ravni kot aprila in pod pričakovanimi 6,4 odstotka. PCE Core Deflator (brez stroškov za hrano in energijo) pa se je na letni ravni znižal s 4,9 na 4,7 odstotka. Čez dva tedna bo objavljen junijski podatek o inflaciji v ZDA. Od podatka bo verjetno odvisna višina naslednjega dviga obrestne mere. Če bo objavljeni podatek o inflaciji ponovno negativno presenetil navzgor, se konec julija s strani Feda obeta nov agresiven dvig obrestne mere za 75 bazičnih točk, kar seveda ne bi pomagalo borznim indeksom. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo dvig v višini 50 bazičnih točk. Dobra novica je vsaj, da se je cena nafte v juniju malenkost znižala. Četrtkovo trgovanje se je ponovno začelo s krepkimi izgubami.