Ukrajinska vojska je prek družbenega omrežja telegram sporočila, da so njihove sile ponoči izpeljale uspešno vojaško operacijo, ki je vključevala raketne napade in obstreljevanje z artilerijo na Kačji otok v Črnem morju. Navedli so še, da so zaradi obstreljevanja ruske sile hitro z gliserjema evakuirale preostale enote z otoka. Navedli so še, da se je zaradi napada na otoku razširil požar, slišati pa je bilo tudi eksplozije.

Sicer majhen kamniti otok na severozahodu Črnega morja je velikega strateškega pomena za ukrajinske sile pri obrambi zahodne obale Črnega morja in mesta Odesa, ki leži okoli 130 kilometrov severovzhodno od otoka. Pregon ruskih sil z otoka zmanjšuje nevarnost ruskega vojaškega izkrcanja v Odesi. Hkrati ima zmaga tudi simbolični moment. Kačji otok je namreč zaslovel ob izbruhu ruske invazije na Ukrajino, ko je svet obšel kljubovalni posnetek pogovora ukrajinskih vojakov na otoku in ruske vojaške ladje, ko so Ukrajinci Ruse »poslali nekam«.

Rusko obrambno ministrstvo je evakuacijo Kačjega otoka medtem že potrdilo, a je v sporočilu za javnost zapisalo, da gre za potezo »dobre volje«. Trdijo, da so z umikom sil svetovni javnosti pokazali, da Ruska federacija ne ovira naporov Združenih narodov pri organiziranju humanitarnega koridorja za izvoz žita in drugih kmetijskih izdelkov iz ukrajinskih pristanišč. Zapisali so še, da po zaslugi ruskega umika ukrajinska stran ne bo več imela izgovorov, da izvoz žita ne poteka zaradi ruskega nadzora severozahoda Črnega morja. Pravijo še, da je na potezi sedaj Ukrajina, ki še ni umaknila morskih min v okolici svoje obale, vključno v vodah okoli pristanišč.

Ukrajina je doslej vztrajala, da ne namerava umakniti svojih morskih min zaradi nevarnosti napadov z morja na Odeso in Mikolajiv.

Ruska vojska po navedbah Kijeva želi odrezati Lisičansk od oskrbovalnih linij

Na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo spopadi za nadzor nad strateško pomembnim mestom Lisičansk, ki ga ruske sile nameravajo odrezati od oskrbovalnih linij. Siloviti spopadi potekajo tudi v bližnjem naselju Vovčojarivka, s ciljem prevzema nadzora nad tamkajšnjo naftno rafinerijo, je danes v poročilu o razmerah sporočil ukrajinski generalštab.

V rokah Ukrajine je v vzhodni regiji Lugansk ostalo le še mesto Lisičansk, a so se ruske sile prebile že do njegovega obrobja, pri čemer generalštab ukrajinskih oboroženih sil opozarja, da se spopadi trenutno odvijajo v naseljih zahodno od mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinske oblasti so sporočile, da poskušajo evakuirati prebivalce iz Lisičanska, ki je v središču ruskih napadov in kjer je pod nenehnim obstreljevanjem ostalo približno 15.000 ljudi, poroča Reuters.

Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je na Telegramu zapisal, da je ruska vojska danes napadla naftno rafinerijo v Vovčojarivki. Kijev pa je Rusijo ponovno obtožil obstreljevanja civilne infrastrukture.

Predstavnik samooklicane ljudske republike Lugansk Rodion Mirošnik je medtem povedal, da je naftna rafinerija sedaj v celoti pod nadzorom ruskih in proruskih sil. Dodal je še, da so pod njihovim nadzorom tudi vse ceste, ki vodijo do Lisičanska, ukrajinske sile pa naj bi se iz območja začele umikati proti severozahodu.

Današnje poročilo o razmerah ukrajinskega generalštaba sicer nasprotuje trditvam Mirošnika, saj navaja, da si Rusija še naprej prizadeva osvojiti in nadzorovati pomembno cesto med Lisičanskom in bližnjim mestom Bahmut.

Napadi naj bi se odvijali tudi severovzhodno od Bahmuta, južneje od mesta pa naj bi ukrajinske sile uspele zaustaviti rusko ofenzivo. Prav tako poročilo navaja, da so ruske sile utrpele precejšnje izgube, več podrobnosti pa ni bilo podanih.