Čakanja je konec. Eden najbolj pričakovanih športnih dogodkov letošnjega leta je pred vrati. Slovenska košarkarska reprezentanca bo z Luko Dončićem na čelu danes v razprodanih Stožicah v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostila Hrvaško. Hkrati bo to tudi poslovilna tekma zlatega kapetana Gorana Dragića pred domačo publiko v dresu z reprezentančnim grbom. Igralci poudarjajo, da se želijo s tem čim manj obremenjevati oziroma o tem ne razmišljati ter se v popolnosti posvetiti izredno pomembni tekmi. Tako Slovenija kot Hrvaška namreč močno potrebujeta zmago za napredovanje in čim boljše izhodišče v drugem delu kvalifikacij, saj se prenašajo prav vsi rezultati iz prvega. Dodajmo, da se najboljši trije iz slovenske skupine C križajo s skupino D, v kateri so Nemčija, Izrael, Estonija in Poljska.

Sekulić: Imamo zavidljivo kemijo

Kljub pomembnosti tekme je bilo včerajšnje vzdušje na popoldanskem treningu slovenske reprezentance izredno sproščeno. Na daleč je očitno, da igralci v medsebojni družbi uživajo, po koncu pa so odšli tudi na skupno večerjo. Ravno izjemna kemija, ki reprezentanco krasi vse od leta 2017, zna biti glavni adut Slovenije. Hrvaška bo resda precej močnejša, kot je bila na prvi tekmi v Zagrebu, saj bodo nastopili Bojan Bogdanović (Utah), Ivica Zubac (LA Clippers), Ante Žižić (Anadolu Efes) in Mario Hezonja (v kratkem naj bi okrepil Real Madrid), a v zadnjem obdobju skupaj niso veliko igrali. Tudi selektor Damir Mulaomerović je ekipo vodil le na februarskih kvalifikacijskih tekmah. »Imamo prednosti in slabosti v primerjavi s Hrvaško. Moji igralci se med seboj odlično poznajo. Imamo zavidljivo kemijo v ekipi, ne vem pa, kako je s tem pri Hrvatih. Glede na ekipo, ki je lani igrala kvalifikacije za olimpijske igre, imajo nekaj menjav. Predvsem je za njih velika pridobitev Ivica Zubac, ki igra pomembno vlogo v eni najboljših ekip v ligi NBA LA Clippers. Rekel bi, da smo mi bolje uigrani, oni pa veliko višji in močnejši pod košema,« je ocenil selektor Aleksander Sekulić.

Če je nasprotnik močnejši pod obročema, pa bo imela Slovenija prednost na položaju organizatorja igre. Hrvati imajo s pomanjkanjem kakovosti na »enki« težave že vrsto let, kar bi Luka Dončić in soigralci z agresivno igro lahko izkoristili. »Napad v zadnjih letih ni bil nikoli težava. Odločali bosta želja in borbenost v obrambi, s katerima bomo poskušali omejiti Hrvate, ki imajo zelo kakovostno ekipo. Zavedam se, da bo velika odgovornost na meni, saj bom poskušal omejiti Bogdanovića in Hezonjo. Zelo bo pomemben tudi skok. Veliko bo na zunanjih igralcih. Prepričan sem, da bodo naši centri dobro zapirali nasprotnika, nato pa bomo morali mi prihajati do izraza. A to smo navajeni že od lani, ko smo primanjkljaj višine znali dobro prikriti,« je pojasnil Jaka Blažič.

Dončić izpostavlja Bogdanovića

Hrvaška prihaja v Ljubljano izredno samozavestna in prepričana, da lahko omeji učinek Luke Dončića. A podobno so v preteklosti razmišljali že v marsikateri reprezentanci, pa nato hitro uvideli, kako so se motili. Slovenija ima izkušnje tudi z ekipami, ki imajo v moštvu dva odlična centra. Lani so brez težav na odločilni tekmi za preboj na olimpijske igre premagali Litvo z Jonasom Valančiunasom in Domantasom Sabonisom na čelu. Ob tem ni zanemarljivo, da lahko selektor Sekulić Dončića »spočije« in ga razreši organizatorskih nalog ter te prepusti Goranu Dragiću, ki je pred zadnjo domačo reprezentančno tekmo v karieri močno motiviran.

»Tako mi kot Hrvati potrebujemo zmago, tako da nas čaka izjemna tekma. Dobro poznamo najboljše posameznike Hrvaške, ki imajo izkušnje iz lige NBA in evrolige. A hkrati vemo, da posamezniki ne zmagujejo tekem, temveč jih kolektiv. Mi smo že dokazali, da je naš izjemen. Naredili bomo vse, da zmaga ostane doma,« je odločen Goran Dragić. Podobnega mišljenja je tudi Luka Dončić, ki ga zbadljivke Hrvatov prav nič ne ganejo. »Predvsem bi izpostavil Bojana Bogdanovića, ki je res izjemen igralec. Ko smo igrali v ligi NBA z Dallasom proti Utahu, sem bil kar nekoliko presenečen, da ga nasprotni trener ni bolje izkoriščal. Dobro bomo morali paziti nanj, če želimo priti do uspeha.«

Kvalifikacije za SP, prvi del, 5. krog, skupina C, danes ob 17.30: Finska – Švedska, ob 20.15: Slovenija – Hrvaška, vrstni red: Finska 3-1, Slovenija in Švedska 2-2, Hrvaška 1-3.