Organizatorji so izpostavili, da so ljudje na neurejenem in nereguliranem najemnem trgu prepuščeni samovolji lastnikov ter njihovim interesom po čim bolj donosnem oddajanju stanovanj, pomanjkanje javnega nadzora pa vodi v najem pod nesprejemljivimi pogoji. »Če država ne zagotovi spoštovanja stanovanjske zakonodaje, moramo stvari vzeti v svoje roke! Prvi korak je poznavanje svojih pravic in načinov njihovega spoštovanja. To lahko izboljša naš pogajalski položaj, omeji zlorabe lastnikov, omogoči preventivno zaščito, predvsem pa nam zagotovi večjo varnost,« so zapisali v vabilu na dogodek.

Po izobraževanju bo sledilo druženje ob sproščenem pogovoru o najemniških in drugih tematikah.