»Predlagam, da ZN pošljejo posebnega odposlanca ali generalnega sekretarja, da lahko neodvisno preverijo informacije in potrdijo, da je šlo za ruski raketni napad,« je Zelenski dejal o ponedeljkovem napadu v Kremenčuku, v katerem je umrlo najmanj 20 ljudi.

Poziva k sprejetju definicije teroristična država

ZN je prav tako prosil, naj ustvarijo legalno definicijo izraza teroristična država, da bi bilo mogoče ruska dejanja uvrstiti v to kategorijo. »Nujno je treba ustanoviti sodišče, ki bo preiskalo vse, kar so ruske sile storile proti Ukrajincem,« je dodal Zelenski.

Varnostni svet je nato pozval, naj ukrepa proti grozodejstvom Rusije in jo izključi iz sveta, vse dokler namerava nadaljevati s svojim »terorizmom« proti ukrajinskim civilistom. To se sicer ne more zgoditi, lahko pa bi se izpolnila njegova prošnja za posebno sodišče za ruske vojne zločine.

Rusija napad na civiliste medtem zanika in trdi, da je zadela skladišče orožja, eksplozija pa je potem poškodovala trgovinski center, ki naj bi bil po ruskih navedbah v tistem času zaprt. Tuje tiskovne agencije so potrdile, da v bližini centra ni nobenega skladišča orožja.

Varnostni svet ZN sicer po zasedanju ni sprejel nobenega ukrepa, saj je Rusija ena od petih stalnih članic s pravico do veta in ima na svoji strani tudi stalno članico Kitajsko. Več kot eno uro pa so se vrstile kritike na račun Rusije s strani držav, ki obsojajo vojno.

Rusi zanikali krajo ukrajinskega žita

Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN Dimitrij Poljanski je medtem potarnal nad tem, da so Zelenskemu dali možnost nastopa, in zavrnil obtožbe, da Rusija v Ukrajini krade žito. Ob tem je zatrdil, da se bo ruska »posebna vojaška operacija« nadaljevala, dokler Ukrajina ne preneha obstreljevati regije Donbas.

Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo pa je povedala, da so ZN doslej v Ukrajini potrdili 10.600 mrtvih in ranjenih civilistov, dejansko število pa naj bi bilo veliko večje.

Veleposlaniki Albanije, ZDA, Velike Britanije, Francije, Irske in Norveške so medtem pred zasedanjem Varnostnega sveta skupaj ostro obsodili naraščanje števila ruskih raketnih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini.