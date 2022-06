Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump naj bi med drugim 6. januarja lani grabil za vrat agenta tajne službe, ki ga ni hotel peljati proti kongresu, medtem ko so ga napadali njegovi privrženci, leta 2020 pa naj bi ihtavo zagnal krožnik s hamburgerjem v steno, ker je pravosodni minister Bill Barr javno povedal, da ni dokazov o volilnih prevarah.

Volilne prevare si je izmislil

O teh dveh in drugih incidentih je v torek pričala Cassidy Hutchinson, danes komaj 25-letna nekdanja izvršna asistentka nekdanjega šefa kabineta Bele hiše, Marka Meadowsa.

Prejšnje zaslišanje se je 23. junija osredotočilo na Trumpove pritiske na lastno pravosodno ministrstvo, da naj predsedniške volitve 2020, na katerih je izgubil proti demokratu Josephu Bidnu, enostavno razglasi za prevaro, potem pa naj bi Trump skupaj z nekaterimi republikanskimi kongresniki poskrbel za vse potrebno, da ostane na oblasti.

Ameriška javnost se je s pomočjo zaslišanj seznanila s tem, da si je Trump po porazu na volitvah izmislil prevare, pritiskal na državne uradnike, da samovoljno spremenijo izid volitev, in na podpredsednika ZDA Mika Pencea, da ob formalni potrditvi volilnih izidov po zveznih državah 6. januarja lani v zveznem kongresu izide samovoljno zavrne. Pence tega ni želel storiti.

Skoraj vsi, ki so sodelovali pri naklepu, da Pence zavrne izide volitev in nato lažni elektorji svoje glasove oddajo Trumpu, so nekdanjega predsednika ZDA pred odhodom s položaja prosili za pomilostitev. Odbor trdi, da je jasno, da so se zavedali, da kršijo zakon.

Zgodba je prepričljiva za več kot 60 odstotkov Američanov. Odbor gradi podlago v upanju, da bo pravosodno ministrstvo ZDA sprožilo kazenski pregon Trumpa in sodelavcev, da se to poglavje ameriške zgodovine zaključi s svarilom bodočim populističnim demagogom. Ministrstvo svoje karte za zdaj krčevito skriva.

Trump kričal, da je »jebeni predsednik«, in naj ga ubogajo

Hutchinsonova je sicer že na zaslišanjih za zaprtimi vrati opisala, kako so republikanski kongresniki prosili za preventivne pomilostitve in kako je Meadows v svoji pisarni v Beli hiši kuril dokumente z dokazi o različnih pogovorih.

Povedala je tudi, kako je Trump dejal, da bi bilo potrebno Pencea res obesiti, kot zahtevajo napadalci na kongres, kako je glavni pravnik Bele hiše Trumpu razložil, da je naklep o lažnih elektorjih nezakonit, in kako je Trump nehal navijati za razglasitev izrednih razmer, da ostane na oblasti, potem ko mu je več sodelavcev zagrozilo s kolektivnim odstopom.

Hutchinsonova je v torek med drugim povedala, da je Trump grabil za vrat agenta tajne službe, ki ga ni hotel peljati pred kongres. Menda je kričal, da je on »jebeni predsednik« in naj ga odpeljejo tja. Agenti so ga ignorirali in odpeljali v Belo hišo.

Ta zgodba, ki jo je Hutchinsonova slišala od agenta, se sicer ne ujema z Meadowsovo zgodbo, ki trdi, da Trump nikoli ni mislil resno, da gre s privrženci nad kongres.

Povedala je tudi, da ji je Meadows štiri dni pred napadom na kongres dejal nekaj v smislu, da bo »sranje«, Trumpov odvetnik Rudy Giuliani pa, da bo to velik dan. Dejala je še, da je Trump besno preklinjal, ker na zborovanje pred napadom niso pustili njegovih oboroženih podpornikov.

Trump zanikal navedbe

Trump se je na pričanje nemudoma odzval prek svojega družbenega medija Resnica in po svoji stari navadi zatrdil, da Hutchinsonove skoraj ne pozna.

Prav tako je zanikal njene trditve, da je leta 2020 po volitvah v Beli hiši zabrisal krožnik s kosilom - hamburgerjem - v steno, ko je slišal, da je Barr izjavil, da ni nobenih dokazov o volilnih prevarah.

Hutchinsonova je opisala tudi, kako je Trumpov kabinet razpravljal o uporabi 25. amandmaja k ustavi, ki omogoča odstranitev predsednika s položaja, med drugim, če ni pri zdravi pameti. Dejala je, da ji je šlo na bruhanje, ko je Trump s tvitanjem napadal Pencea. »To je bilo ne-domoljubno, ne-ameriško in kongres so omadeževali zaradi laži,« je dejala.

Zaslišanje Hutchinsonove so premaknili na torek, ker skupaj z družino redno prejema grožnje Trumpovih privržencev oziroma privržencev kongresnikov, ki so Trumpa prosili za pomilostitev.

Odbor medtem še obdeluje posnetke britanskega filmarja Alexa Holderja, ki je dobil dostop do Trumpa, družine in sodelavcev pred in po napadu na kongres, pripravlja pa se tudi na morebitno zaslišanje soproge vrhovnega sodnika Clarencea Thomasa Ginni Thomas, ki je sodelovala v pozivih za razveljavitev volitev.

Zadnji dve zaslišanji v juliju pa naj bi se nato osredotočili na vrh ledene gore - na to, kako je Trump povezan z skrajno desnimi skupinami, ki so organizirano vodili napad na kongres, in kaj je počel v času samega napada.