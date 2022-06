Tour de France

Kolesarska dirka po Franciji 2022 se bo začela v petek, 1. julija, v Kὂbenhavnu na Danskem, končala pa v nedeljo, 24. julija, na Elizejskih poljanah v Parizu. Imela bo 21 etap, skupna dolžina dirke pa znaša 3328 kilometrov. Med etapami štirih profilov je po šest ravninskih in gorskih, sedem hribovitih in dva posamična kronometra. Najdaljša bo šesta etapa od Bincheja v Belgiji do Longwya v dolžini 220 kilometrov. Na dirki bo nastopilo 22 ekip – 18 iz svetovne serije in štiri iz profesionalne. V kolesarski karavani bo tudi pet slovenskih kolesarjev v štirih različnih ekipah: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Primož Roglič (Jumbo-Visma), Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain-Victorius) in Luka Mezgec (BikeExchange).