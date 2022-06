V tretjo jesen epidemije nove koronavirusne bolezni Slovenija ne namerava vstopiti z novimi odloki, z zapovedmi in zagroženimi kaznimi. Ponovno tudi ne bo uveden pogoj PCT. Vlada Roberta Goloba namreč raje stavi na zaupanje in na odgovornost državljank in državljanov, da bodo upoštevali priporočila nove posvetovalne skupine Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To so ključna spoznanja današnje razprave o aktualni izzivih bodočega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni, ki je potekala na NIJZ.

Bešič Loredan: Obveznega cepljenja ne bo

»Veseli smo, da ponovno dajemo besedo stroki, ki mora voditi epidemijo,« je po srečanju dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Z epidemiologi NIJZ so dorekli bodoči način komuniciranja in ukrepanja. »Stroka bo upravljala z epidemijo, vlada pa je tista, ki mora prevzeti odgovornost,« je razložil minister in poudaril, da ne bo obveznega cepljenja proti covidu. Dodal je še, da vlada noče delati protizakonito in protiustavno, ne želi ustvarjati izrednih razmer. Izrednih ukrepov ne bo sprejemala, razen če bodo soočeni z malo verjetnim scenarijem in bomo imeli jeseni in pozimi opravka z bolj smrtonosno različico virusa sars-cov-2. »Zdaj ni kriznih razmer, moramo se vrniti v razmere leta 2019 in covid umestiti v naš zdravstveni sistem,« je razložil.

Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen se je ministru zahvalil za izkazano zaupanje. »Naredili bomo vse, da ga ne bomo zapravili,« je dejal. Po njegovih besedah so strokovnjaki, ki so naučeni in usposobljeni za delo v izrednih epidemioloških razmerah, v preteklosti zgolj opazovali, kako je svetovalna skupina, usposobljena za druga strokovna področja, poskušala reševati epidemijo. »Nismo imeli vpliva na ukrepe. Kot da bi kirurgu iz rok vzeli skalpel, so nam vzeli možnost komuniciranja,« je bil slikovit. Te razmere so minile, je zdaj zadovoljen Eržen. »Zdaj imamo naloge in položaj, ki jih potrebujemo za naše delo.«

Novo 11-člansko posvetovalno skupino bo vodil epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. V skupini bosta še epidemiologinji Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek, pa tudi imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec. Skupina se bo prvič sestala julija, strateške izsledke bo predstavila avgusta. O epidemičnih priporočilih in ukrepih bo tehtala na podlagi treh scenarijev razvoja epidemije covida-19, stališča bo javno objavljala na spletni strani NIJZ.

Eržen: obveznega cepljenja ne bo

Eržen je prepričan, da je v skupino vključil vse ključne strokovnjake in strokovnjakinje, ki so usposobljeni za spremljanje in obvladovanje epidemije. Z njihovo pomočjo in s pomočjo posebnih delovnih skupin pod vodstvom članic in članov bodo pripravili ukrepe in priporočila, ki bodo sprejemljivi vladi in prebivalstvu. Skupina bo tudi predlagala, kako v bodoče pristopiti in promovirati cepljenje, da ga bodo prebivalci in prebivalke prepoznali kot ukrep, ki koristi njihovemu zdravju, ne pa kot prisilo. »Ne bomo uvajali obveznega cepljenja,« je sporočil tudi Eržen.

Direktorja NIJZ Milana Kreka so sočasno potisnili na stranski tir. »Zdaj smo ločili poslovno in strokovno funkcijo,« je razložil Eržen. »Generalni direktor pri strokovnih zadevah nima vloge.

Poskrbel bom, da bo obveščen o vseh odprtih vprašanjih.«

»Situacija je resna,« je ugotavljal Fafangel. »Število okužb je v porastu. Trend bo še šel gor. Isto se dogaja drugod po Evropi in po svetu.« A razmere niso dramatične. Še vedno vztraja razcep med številom okužb in številom hujših potekov bolezni in smrti. »Imamo kapital imunosti, ki so ga ljudje pridobili v preteklih dveh in pol težkih letih. Ta kapital so pridobili s cepljenjem, s prebolevanjem, s hibridno imunostjo.«

Fafangel: Vsak bo svoje tveganje upravljal sam

Zaradi tega lahko epidemijo danes obvladujejo po scenariju A, ko ni potrebno obvladovati skupnega števila okužb, temveč le število hudih potekov bolezni. »To bomo dosegli z močnimi javno zdravstvenimi priporočili,« napoveduje Fafangel. In sicer bodo prebivalkam in prebivalcem priporočali pet orodij, nakar se bo vsak prostovoljno odločil, po katerem bo posegel. Ta orodja so: cepljenje, samoizolacija, zračenje, delo od doma in zaščitne maske. »Na maske moramo pomisliti s hladno glavo. So orodje, ki zaščititi tebe in druge v zaprtih, prenatrpanih prostorih. Vsak bo svoje tveganje upravljal sam.« Fafangel si s takšnim pristopom obeta, da si bodo povrnili izgubljeno zaupanje.

Množičnega testiranja ne nameravajo ponovno uvesti. Številu okužb bodo sledili z vzorčenjem med bolniki, v odpadnih vodah in s spremljanjem presežne umrljivosti. Prav tako ne nameravajo ponovno obuditi pogoja PCT. Če bi se med prebivalstvom pričela širiti različica virusa, ki bi bistveno povečala tveganje hudega poteka bolezni, bodo morali epidemijo obvladovati s strožjimi ukrepi po scenariju B. Scenarij C pa bi stopil v veljavo v primeru še hujšega poslabšanja epidemičnih razmer.

Število potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji v zadnjih tednih narašča. Minuli teden so pri nas potrdili okoli 4170 primerov koronavirusnih okužb, približno 1370 več kot teden prej. Rahlo je v vzponu tudi število hospitaliziranih zaradi covida-19. Nekdanja vodja posvetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, infektologinja Mateja Logar je pred dvema tednoma za STA sicer ocenila, da se vsak dan okuži od tri do štirikrat več posameznikov, kot zaradi manjšega obsega testiranja kažejo uradni podatki. Zato predlagala povečanje dostopa do testiranja.