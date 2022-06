Okoli pol desete ure zjutraj je na območju Puščave Blaca na južni strani hrvaškega otoka Brač strmoglavilo športno leta cessna 172. Po poročanju portala Slobodna Dalmacija je pilot v klicu na pomoč sporočil, da so vsi živi, a da potrebujejo pomoč. Reševalci, gasilci in policisti so natančen kraj nesreče uspeli locirati s pomočjo brezpilotnih letalnikov, tam pa ugotovili, da so nesrečo preživele vse tri osebe na krovu – pilot in oba potnika. Dve osebi sta huje, ena pa lažje poškodovana, nobena pa ni v smrtni nevarnosti, so še sporočili iz generalnega štaba hrvaške civilne zaščite. Vzrok nesreče še ni znan, je pa bilo letalo, registrirano na Madžarskem, na panoramskem izletu in pred strmoglavljenjem v zraku kakšne pol ure.

To je že druga nesreča manjšega potniškega letala v zadnjem mesecu. Konec maja so v strmoglavljenju cessne 182 pri kraju Rakovica v bližini Plitvičkih jezer umrli štirje ljudje. Letalo je bilo na poti iz Splita proti Nemčiji, v nesreči pa je bilo popolnoma uničeno.