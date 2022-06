Ahčinova je sedaj svetovalka predsednika računskega sodišča, ki ga po izteku mandata predsedniku Tomažu Veselu začasno vodi njegova prva namestnica Maja Bilbija. Med drugim je bila direktorica Finančne uprave RS, danes pa je povzela, da je na vodilnih delovnih mestih v javnem sektorju preživela več kot 20 let.

»Pri vseh vodstvenih nalogah sem strmela k temu, da sem optimizirala poslovne procese, zagotavljala večjo učinkovitost in izrabo danih virov ter skrbela, da sem z ljudmi delala tako, da bodo strokovni in motivirani za delo,« je dejala v javni predstavitvi, ki jo je v predsedniški palači pripravil predsednik republike Borut Pahor.

Ahčinova je dejala, da se je kot svetovalka predsednika računskega sodišča dodobra seznanila z velikim številom nalog računskega sodišča. »Ocenjujem, da lahko z znanjem in izkušnjami doprinesem k še boljšem delovanju računskega sodišča,« je dejala. Možnosti za izboljšanje vidi predvsem na revizijskem področju in na strani zakonodaje.

Napovedala je, da bo njena prva pot v DZ in na ministrstvo za finance z namenom spremembe zakona o računskem sodišču, ki je z enim popravkom vmes star 20 let. »Zakon je precej tog in ne omogoča, da bi se posamezni procesi odvili hitreje. S spremembami bomo omogočili, da se postopki skrajšajo in so bolj učinkoviti. Z njimi bi razširili krog upravičencev, ki jih nadzira računsko sodišče, in to, da bi lahko pridobili podatke iz več virov kot danes,« je opisala.

»Prepričana sem, da bom s svojim delovanje, znanjem, veščinami in energijo dosegla, da bodo rezultati računskega sodišča tudi v prihodnje doprinesli k izboljšanju preglednosti javne porabe v Sloveniji. Poskrbela bom zato, da bo računsko sodišče v skladu z ustavno določenim poslanstvom slovenski družbi zagotavljajo relevantne, strokovne, pravočasne in popolne informacije o poslovanju uporabnikov javnih sredstev ter s priporočili in ukrepi izboljševalo uporabo javnih sredstev,« je dejala Jana Ahčin.