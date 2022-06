Promet na slovenskih cestah letos po podatkih Darsa že presega številke iz leta 2019. Še več, trenutna rast prometa je približno pet odstotkov, medtem ko je tovorni promet zrasel za sedem odstotkov. Od svojih partnerskih avtomobilskih klubov je pridobila ocene tudi Avto-moto zveza Slovenije: letos poleti se bo promet na naših cestah povečal od pet do deset odstotkov. Če prištejemo k temu še jutranjo in popoldansko konico, to pomeni, da se moramo na svojo (vsakdanjo) pot pripraviti tudi domačini.

V naslednjih dneh bo najbolj obremenjena smer od Avstrije proti Hrvaški, in sicer podravska avtocesta pred mejnim prehodom Gruškovje in pred vsemi njegovimi alternativami, to so mejni prehodi Rogatec, Zavrč, Središče ob Dravi in Ormož. Na Poljskem so se namreč že začele počitnice, s koncem junija se tudi na Slovaškem in Češkem. V začetku julija bo promet prav tako povečan, saj bodo začeli počitnikovati v delu Avstrije, Nemčije in Švice, vso poletje pa bo močno povečan promet ob petkih in sobotah od Kopra proti mejnemih prehodih Dragonja in Sečovlje. Glede na kazalce pred sezono bo zelo obremenjena cesta Postojna–Jelšane, čakalne dobe pa se lahko na teh mejnih prehodih ob konicah hitro povečajo na več kot tri ure, opozarjajo na Darsu.

Gneči se bo nemogoče izogniti, a manj jo je pričakovati ob ponedeljkih po 17. uri, ugodni za potovanje so torki, srede in četrtki, ko je promet večinoma skozi ves dan enakomerno razporejen. Ob petkih poskusite priti mimo Ljubljane do 11. ure ali po 21. uri, v soboto se izognite prestolnici pred sedmo uro zjutraj ali po osmi zvečer, ugodni za pot so tudi nedeljski popoldnevi.

Za vrnitev domov iz smeri obale je najbolje izbrati čim bolj zgodnjo jutranjo uro, pozni večer po 20. uri ali celo noč. Ob delovnikih se je Ljubljani najbolje izogniti med 7.30 in 9. uro, so pa ponedeljki, torki in srede v povprečju najbolj ugodni dnevi za potovanje od obale proti notranjosti.

»Povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški pomeni povečan promet na gorenjski avtocesti, ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti. Zgoščen je tudi promet na štajerski avtocesti ter na vzhodni in južni ljubljanski obvoznici. Do zastojev pride pred predorom Šentvid, ki ga moramo iz varnostnih razlogov zapirati, pred razcepom Kozarje in do Logatca ali Unca. Običajno je zastoj prek cele južne in zahodne ljubljanske obvoznice. Povečan promet iz Hrvaške proti Avstriji pa pomeni povečan promet na primorski avtocesti. Ta zgostitev povzroči zastoj, ki se običajno razširi vse do Razdrtega. To tudi pomeni zastoje pred Karavankami in nekoliko manj pogosto pred Šentiljem,« je navedla Tina Kržišnik z Darsa.

Kar je letos še bolj izrazito od preteklih let, je, da se vedno več tujcev vozi v smeri Hrvaške ali obale ob nedeljah in ponedeljkih, domov pa se vračajo ob katerih koli dnevih, tudi ob petkih, zato prihaja takrat do zastojev iz smeri Kopra proti Ljubljani.